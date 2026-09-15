महाराष्ट्र बातम्या

Disha Salian Case: दिशा सालियन प्रकरणी अखेर गुन्हा दाखल, पण कुणाचंही नाव नाही; CBIने केले स्पष्ट

Disha Salian Case CBI Files FIR but Names No Accused: उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर सीबीआयकडून गुन्हा नोंद; कट, सामूहिक बलात्कार, हत्या व पुरावे नष्ट करण्याच्या कलमांखाली तपास, तरीही कोणत्याही व्यक्तीचे नाव टाळले.
CBI Registers FIR in Disha Salian Case but Names No Accused Agency Clarifies Key Details of the Investigation

CBI Registers FIR in Disha Salian Case but Names No Accused Agency Clarifies Key Details of the Investigation

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली: दिवंगत अभिनेता सुशांतसिंह दिशा सालियन राजपूतची व्यवस्थापक दिशा सालियनच्या मृत्यूप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) गुन्हा दाखल केला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे कार्यवाही केली असून, या गुन्ह्यामध्ये कोणाचेही नाव नाही, असे सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

Loading content, please wait...
maharashtra
death
CBI investigation
Marathi News Esakal
www.esakal.com