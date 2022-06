कोंबड्याला लागला बाटलीचा नाद; महिन्याचा दारुचा खर्च दोन हजार

दारुचे व्यसन हे अत्यंत वाईट गोष्ट आहे तरी समाजात असे अनेक लोक आहेत जे निर्भयपणे दारुचं व्यसन करतात. यात अनेक तरुण मंडळीसुद्धा दारुच्या व्यसनाच्या आहारी गेल्याची अनेक उदाहरणे आपण रोज ऐकतो. पण आम्ही जर तुम्हाला सांगितले की एखाद्या कोंबड्याला दारुचे व्यसन आहे, तर तुमचा विश्वास बसेल का? नाही ना. पण हे खरंय. (Drunk Cock)

भंडारा जिल्ह्यातील एक कोंबडा चक्क दारु पितो. सध्या सगळीकडे या कोंबड्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. (do you know about alcoholic cock owner spend 2 thousand on it in bhandara)

भंडाऱ्याच्या पिपरी पुनर्वसन गावात भाऊ कातोरे नावाच्या व्यक्तीला कुक्कुटपालन करायला आवडते. त्यांच्यकडे नानाविविध प्रकारच्या कोंबड्या आहेत. मात्र त्यापैकी एका कोंबड्याला चक्क दारूचं व्यसन आहे. विशेष म्हणजे हा कोंबडा पाणी पाजण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र, विशेष म्हणजे हा कोंबडा पाणी पित नाही.

या कोंबड्यामुळे त्याच्या मालकाला मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. या कोंबड्याला दररोज ४५ मिलीचा पेग लागतो. या कोंबड्याचे व्यसन पुरवायला मालकाला महिन्याचे दोन हजार रुपये खर्च करावे लागतात.

या कोंबड्याचे दारूचे व्यसन सोडवण्यासाठी मालक खूप प्रयत्न करतोय. मात्र पशुवैद्यकीय यांच्या मते, दारुच्या व्यसनामुळे कोंबड्याच्या जीवास कोणताही धोका नाही.

सध्या हा कोंबडा सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायल होत असून नेटकरी या कोंबड्याच्या व्यसनावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया देत आहेत.