Davos Investment: दावोसमध्ये मिळालेली गुंतवणूक खरंच येते का? की फक्त घोषणाच राहते? तिकडे नेमकं काय घडतं? जाणून घ्या पडद्यामागची गोष्ट

दावोस येथील जागतिक आर्थिक मंचात महाराष्ट्राने ₹३० लाख कोटींच्या गुंतवणूक करारांवर स्वाक्षरी केली आहे. अतिरिक्त ₹१० लाख कोटींच्या गुंतवणूक करारांवर प्राथमिक चर्चा पूर्ण झाली आहे. यामुळे ४० लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य होईल. दरवर्षी वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम, दावोस येथे भारतातील राज्ये आणि केंद्र सरकार मोठ्या प्रमाणात परकीय गुंतवणुकीचे करार जाहीर करतात. पण आता प्रश्न असा पडतो की ही गुंतवणूक प्रत्यक्षात येते का? की फक्त घोषणाच राहते? याबद्दल पडद्यामागची गोष्ट आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत..दावोसमध्ये नेमकं काय होतं?महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी आले आहेत. ज्यावर काँग्रेस पक्षाकडून टीका होत आहे. दावोस येथे MoU म्हणजेच सामंजस्य करार केले जातात. हे करार तात्काळ गुंतवणूक नसतात, तर उत्सुकतेची नोंद असते. जमीन, परवानग्या, धोरणे अनुकूल असतील तरच पुढे प्रकल्प सुरू होतो. नाहीतर काही प्रकल्प पाहणी करून नाकारले जातात. प्रत्यक्षात गुंतवणूक कधी येते?गुंतवणूक यशस्वी होण्यासाठी अनेक गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात. यामध्ये जमीन उपलब्धता, पर्यावरण आणि स्थानिक मंजुरी, करसवलती तसेच धोरणात्मक स्थिरता, स्थानिक विरोध नसणे, वीज, पाणी, रस्ते यांसारख्या सुविधा असतील तरच सामंजस्य करार झालेली गुंतवणूक प्रत्यक्षात उतरते..मग कंपन्या नंतर नकार का देतात?अनेक वेळा विदेशी कंपन्या माघार घेतात. कारण धोरण बदल किंवा राजकीय अस्थिरता, जमीन अधिग्रहणातील अडचणी,पर्यावरणीय परवानग्यांतील विलंब, खर्च अपेक्षेपेक्षा जास्त वाढणे, इतर देशांकडून चांगल्या ऑफर्स मिळणे यामुळे विदेशी कंपन्या माघार घेतात. यामुळे दावोसमध्ये केलेले काही करार फक्त कागदावरच राहतात..आकडे काय सांगतात?दावोस घोषणांपैकी सर्वच गुंतवणुका प्रत्यक्षात येत नाहीत. साधारणतः 30–40% MoU पुढे जाऊन प्रत्यक्ष प्रकल्पात रूपांतरित होतात. उर्वरित प्रकल्प विलंबित किंवा रद्द होतात. मात्र तरीही दावोस महत्त्वाचं का आहे? असा प्रश्न समोर येतो. कारण यात भारत आणि राज्यांची ब्रँडिंग होते. जागतिक कंपन्यांशी थेट संपर्क वाढतो. भविष्यातील गुंतवणुकीची पायाभरणी होते. स्पर्धात्मक गुंतवणूक वातावरण तयार होतं. दावोसमधील गुंतवणूक फक्त कागदोपत्री नसते, पण ती तत्काळ आणि हमखास प्रत्यक्षात येतेच असं नाही.