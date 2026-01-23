महाराष्ट्र बातम्या

Davos Investment: दावोसमध्ये मिळालेली गुंतवणूक खरंच येते का? की फक्त घोषणाच राहते? तिकडे नेमकं काय घडतं? जाणून घ्या पडद्यामागची गोष्ट

Davos Maharashtra Investment Reality: जागतिक आर्थिक मंचच्या बैठकीत जगभरातील अनेक देश सहभागी झाले आहेत. भारतातील अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री देखील बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी आले आहेत.
Davos Maharashtra Investment Reality

Davos Maharashtra Investment Reality

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

दावोस येथील जागतिक आर्थिक मंचात महाराष्ट्राने ₹३० लाख कोटींच्या गुंतवणूक करारांवर स्वाक्षरी केली आहे. अतिरिक्त ₹१० लाख कोटींच्या गुंतवणूक करारांवर प्राथमिक चर्चा पूर्ण झाली आहे. यामुळे ४० लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य होईल. दरवर्षी वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम, दावोस येथे भारतातील राज्ये आणि केंद्र सरकार मोठ्या प्रमाणात परकीय गुंतवणुकीचे करार जाहीर करतात. पण आता प्रश्न असा पडतो की ही गुंतवणूक प्रत्यक्षात येते का? की फक्त घोषणाच राहते? याबद्दल पडद्यामागची गोष्ट आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

Loading content, please wait...
maharashtra
Maharashtra Politics
Agreement
Investment
CM Devendra Fadnavis

Related Stories

No stories found.