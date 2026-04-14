आवडत्या क्रिकेटपटूविरोधात डॉ. आंबेडकरांनी लढवली होती निवडणूक, हा प्रसंग एकदा वाचाच...

दलित समाजातील प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्व आणि भारतीय क्रिकेटमधील अग्रगण्य नाव म्हणून ओळखले जाणारे बाळू पालवणकर हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे लाडके क्रिकेटपटू होते. अनेक इतिहासकारांनी बाळू पालवणकर यांना दलितांचा नायक म्हटले आहे. बाबासाहेब आंबेडकर त्यांना आदर्श मानत असत..१८७५ साली धारवाड येथे बाळू पालवणकर यांचा जन्म झाला. त्यांचे वडील ब्रिटिश सैन्यात नोकरीला होते. त्यांना बालपणापासूनच क्रिकेटची प्रचंड आवड होती. पण साधनांची कमतरता असल्यामुळे ते भंगारातून बॅट-बॉल तयार करून खेळायचे. त्या काळात क्रिकेट हा प्रामुख्याने उच्चवर्णीयांचा खेळ मानला जात होता, मात्र बाळू पालवणकर यांनी आपल्या डावखुऱ्या गोलंदाजीच्या जोरावर सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले..नेट्समध्ये फलंदाजांना बाद केल्यावर त्यांना आठ आणे मिळत असे, हेच त्यांचे उत्पन्न आणि सरावाचे साधन बनले. जातीय भेदभावाचा सामना करत असतानाही त्यांनी संघात स्थान मिळवले आणि आपल्या कामगिरीने संघाला विजय मिळवून दिला. बाळू, शिवराम, विठ्ठल आणि गणपत या चौघा भावंडांनी हिंदू संघात खेळ केला, तर विठ्ठल कर्णधारही झाले..बाळू पालवणकर यांना वेगळ्या कपात चहा मिळणे, वेगळे जेवण मिळणे असे भेदभाव सहन करावे लागले, तरीही त्यांनी मैदानात समतेसाठी लढा दिला. एका महाविद्यालयीन कार्यक्रमात त्यांचा सत्कार करण्यात आला, विशेष म्हणजे हा सत्कार स्वतः डॉ. आंबेडकरांनी केला होता. तथापि, १९३७ मध्ये वैचारिक मतभेदांमुळे दोघांमध्ये दुरावा निर्माण झाला आणि मुंबई मतदारसंघात ते एकमेकांविरुद्ध निवडणुकीत उभे राहिले. बाळू पालवणकरांचा जीवनप्रवास आजही सामाजिक समतेची प्रेरणा देणारा ठरतो.