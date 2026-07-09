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Lokrajya Magazine Printing Mistake : राज्य सरकारच्या लोकराज्य मासिकात बाबासाहेब आंबेडकरांचा फोटो उलटा; विधानसभेत गोंधळ, मुख्यमंत्री काय म्हणाले

Lokrajya Magazine : राज्य सरकारच्या 'लोकराज्य' मासिकात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा फोटो उलटा छापल्याने विधानसभेत विरोधकांनी गदारोळ केला. या प्रकरणावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
Lokrajya Magazine Printing Mistake

Lokrajya Magazine Printing Mistake

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Lokrajya Magazine Error : राज्य सरकारच्या लोकराज्य मासिकामध्ये भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा फोटो उलटा छापण्यात आल्याचा प्रकार समोर आल्याने विधानसभेत मोठा गदारोळ झाला. विशेष म्हणजे, मासिकात छापण्यात आलेल्या भारतरत्न पुरस्काराचा फोटो देखील उलटा असल्याचे निदर्शनास आले.

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