Lokrajya Magazine Printing Mistake : राज्य सरकारच्या लोकराज्य मासिकात बाबासाहेब आंबेडकरांचा फोटो उलटा; विधानसभेत गोंधळ, मुख्यमंत्री काय म्हणाले

Lokrajya Magazine Error : राज्य सरकारच्या लोकराज्य मासिकामध्ये भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा फोटो उलटा छापण्यात आल्याचा प्रकार समोर आल्याने विधानसभेत मोठा गदारोळ झाला. विशेष म्हणजे, मासिकात छापण्यात आलेल्या भारतरत्न पुरस्काराचा फोटो देखील उलटा असल्याचे निदर्शनास आले..या चुकीवर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेत सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबाबत झालेली ही गंभीर चूक असल्याचा आरोप करत संबंधितांवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी विरोधकांनी केली..विधानसभेत या मुद्द्यावर वातावरण तापल्यानंतर मुख्यमंत्री यांनी याप्रकरणी गंभीर दखल घेतली. या चुकीची चौकशी करून संबंधितांवर २४ तासांच्या आत कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात केली..MRI Service Maharashtra : शासकीय रुग्णालयांत एमआरआय सेवा; रुग्णांना 35% पर्यंत सवलत, हसन मुश्रीफांनी दिली माहिती.दरम्यान, या घटनेमुळे राज्य सरकारच्या अधिकृत प्रकाशनाच्या संपादकीय प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, विरोधकांनी सरकारकडून अधिकृत निवेदनाचीही मागणी केली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.