साम टीव्हीवर उद्यापासून "स्वप्न पर स्क्वेअर फूट' 

पुणे - सगळ्यांच्याच मनात घराचे स्वप्न असते. आज ना उद्या हे स्वप्न साकार करण्यासाठी सगळेच धडपडत असतात. अशा स्वप्नातल्या घरांची सफर साम टिव्हीवर तुम्हाला दर आठवड्याला घडवणार आहे प्रसिद्ध अभिनेता पुष्कर श्रोत्री "स्वप्न पर स्क्वेअर फूट' या शोमध्ये. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप "स्वप्न पर स्क्वेअर फूट' अद्‌भुत क्रिएटिव्हची निर्मिती असलेल्या या कार्यक्रमात दर आठवड्याला अशाच "ड्रीम होम'ची माहिती देण्यात येणार आहे. उद्याच्या भागात आपण माहिती घेणार आहोत पुण्यातील हिंजवडीजवळ सुरू असलेल्या कोलते पाटील यांच्या लाइफ रिपब्लिक या टाउनशिपची. कोलते पाटील समुहाच्या मार्केटिंग विभागाच्या एवीपी गायत्री कुंटे यांनी दिलेल्या महितीनुसार, 390 एकरांमध्ये या टाउनशिपचे काम सुरू आहे. आज-कालच्या जमान्यात सर्वांनाच नवी लाइफ स्टाइल हवी आहे. म्हणूनच लाइफ रिपब्लिक टाउनशिपमधल्या घरांमध्ये आपली एकूण लाइफ स्टाइलच बदलून जाते. विस्तृत रस्ते, सुंदर बाग, मुलांना खेळण्यासाठी विपुल जागा, जोगर्स पार्क, सायकल ट्रॅक, स्वीमिंग पूल, जिम, एक न अनेक. याशिवाय अनिशा ग्लोबल इंटरनॅशनल स्कूल, फायर स्टेशन अशा अनेक सुविधा इथे आहेत. सध्या 10 हजार कुटुंबे इथे राहत असून, इथली लाइफ स्टाइल अनुभवत आहेत. कोलते पाटीलचे ग्रुप सी. ई. ओ. गोपाल सारडा यांच्या म्हणण्यानुसार आगामी काळात इथे पार्क, सुपर मार्केट, हॉस्पिटल अशा अनेक सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत, ज्यामुळे लाइफ रिपब्लिक ही एक परिपूर्ण वसाहत असेल. तेव्हा बघायला विसरू नका "स्वप्न पर स्क्वेअर फूट सीजन'. उद्यापासून दर रविवारी सकाळी 11.30 वाजता आणि दर बुधवारी दुपारी 3.30 वाजता फक्त साम टीव्हीवर.

