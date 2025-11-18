Electric Bus Tollfree : ई-बसेसना टोलमाफी, तब्बल १ तासाने प्रवास होणार लवकर; 'या' मार्गावर होणार फायदा

E Buses Get Toll Exemption : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या इलेक्ट्रिक बसेसना राज्यातील द्रुतगती महामार्गांवर 100 टक्के टोलमाफी देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी याबाबत विशेष प्रयत्न केल्याने यश आले आहे. दरम्यान भूजबळ यांच्या नाशिक जिल्ह्याला याचा मोठा फायदा होणार आहे. यामुळे मुंबई -नाशिक महामार्गावर धावणाऱ्या ई -बसेसना आता टोलमाफी मिळणार आहे. याचबरोबर प्रवाशांचा तब्बल १ तास वाचणार आहे..मुंबई – महाराष्ट्रातील ई-वाहनांना टोलमाफी देण्याचा निर्णय अखेर प्रत्यक्षात उतरला असून, राज्य परिवहन महामंडळाच्या ‘ई-शिवाई’सह सर्व ई-बसेसना द्रुतगती महामार्गांवरून टोलमुक्त प्रवासाची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर राज्य शासनाने 22 ऑगस्ट 2025 रोजी परिपत्रक जारी केले असून, नुकतीच त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे..‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण - 2025’ च्या अनुषंगाने मागणी याची मागणी करण्यात आली होती. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना 3 ऑगस्ट 2025 रोजी पत्र काढले होते. यामध्ये सरकारी, निमसरकारी व खासगी ई-वाहनांना टोलमाफीचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र अधिकृत परिपत्रक नसल्याने अंमलबजावणीत अडथळे येत होते. मंत्री भुजबळांनी शासनाकडे तात्काळ परिपत्रक काढा अशी मागणी केली होती. याला सकारात्मक प्रतिसाद देत शासनाने निर्णय अंमलात आणला. या निर्णयाबद्दल भुजबळांनी मुख्यमंत्री फडणवीस व राज्य सरकारचे आभार मानले आहेत..Nashik, Municipal Election : नाशिक नगरपालिका निवडणूक रणसंग्राम! अर्ज भरण्याच्या अखेरच्या दिवशी उमेदवारांची झुंबड; नगराध्यक्ष, नगरसेवकपदासाठी तब्बल १०६६ अर्ज दाखल.यापूर्वी नाशिक मुंबई पवास करण्यासाठी साडेचार तासांचा प्रवास करावा लागायचा तो तब्बल एक तासाने कमी होता साडेतीन तासांवर आला आहे. याचीअंमलबजावणी होण्यापूर्वी ई-बसेसना जुन्या राष्ट्रीय महामार्गांचा पर्याय वापरावा लागत होता. त्यामुळे वाहतूक कोंडीचा त्रास सहन करावा लागायचा आता टोलमाफीमुळे समृद्धी महामार्गासह द्रुतगती मार्ग उपलब्ध झाल्याने मुंबई–नाशिक प्रवास फक्त साडेतीन तासांचा झाला आहे.स्वच्छ गतिशीलतेकडे वाटचालवाहतूक क्षेत्रातून होणारे कार्बन उत्सर्जन कमी करणे आणि स्वच्छ परिवहनाला गती देणे हा निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे. परिणामी राज्यातील ई-परिवहन पायाभूत सुविधा अधिक बळकट होणार आहे..या मार्गावरील बसेसना होणार फायदाया अंमलबजावणीमुळे मुंबई-नाशिक, मुंबई-पुणे, मुंबई-शिर्डी, तसेच मुंबईतील 'अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी न्हावा-शेवा अटल सेतू'वरून प्रवास करणाऱ्या एसटीच्या सर्व ई-बसेसना टोलमुक्त प्रवास करता येणार आहे. आगामी काळात मुंबई-छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई-नागपूर, नाशिक-छत्रपती संभाजीनगर आणि नाशिक-नागपूर अशा महत्त्वाच्या मार्गांवर ई-बसेस सुरू झाल्यावर, त्या बसेसना देखील या निर्णयाचा थेट फायदा होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.