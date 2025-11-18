महाराष्ट्र बातम्या

Electric Bus Tollfree : ई-बसेसना टोलमाफी, तब्बल १ तासाने प्रवास होणार लवकर; 'या' मार्गावर होणार फायदा

Travel Time Electirc Bus : ई-बसेसना टोलमाफीमुळे प्रवास तब्बल एक तासाने लवकर होणार. ठराविक मार्गांवरील इलेक्ट्रिक बसेसना मोठा फायदा, प्रवाशांचा वेळ वाचणार.
Electric Bus Tollfree

ई-बसेसना टोलमाफीमुळे प्रवास तब्बल एक तासाने लवकर होणार.

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

E Buses Get Toll Exemption : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या इलेक्ट्रिक बसेसना राज्यातील द्रुतगती महामार्गांवर 100 टक्के टोलमाफी देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी याबाबत विशेष प्रयत्न केल्याने यश आले आहे. दरम्यान भूजबळ यांच्या नाशिक जिल्ह्याला याचा मोठा फायदा होणार आहे. यामुळे मुंबई -नाशिक महामार्गावर धावणाऱ्या ई -बसेसना आता टोलमाफी मिळणार आहे. याचबरोबर प्रवाशांचा तब्बल १ तास वाचणार आहे.

Loading content, please wait...
pune mumbai express
shivai electric bus
MSRTC first electric bus
Maharashtra electricity refund
Electric vehicle toll exemption
Reservation policy in Maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com