महाराष्ट्रातील अधिकारी EDच्या रडारवर, सायबर फसवणुकीतील खात्यांबाबत मोठा खुलासा; मुंबईतील वकिलाला अटक

मुंबई : सायबर फसवणुकीमधील गोठवलेले बँक खाते पुन्हा सुरु करून देणाऱ्या अधिकऱ्यांच्या रॅकेटचा ईडीने पर्दाफाश केला आहे. याप्रकरणी मुंबईतील वकील रशेष उपाध्याय याला मुंबई विमानतळावरून अटक करण्यात आली आहे. यावर लाच घेऊन खाते सुरु केल्याचा आरोप असून त्याने ईडीच्या पथकाने अटक केली आहे. गोव्यातील अडीच कोटींच्या फसवणुकीच्या तपासातून हे समोर आलं आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, सायबर फसवणुकीमधील गोठवलेले बँक खाते पुन्हा सुरु केल्याप्रकरणी ईडीने मोठी कारवाई केली आहे. या कारवाईत लाच घेऊन १०० खाती सुरु करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या रॅकेटचा ईडीने पर्दाफाश केला आहे. एका आरोपीला मुंबई विमानतळावरून अटक करण्यात आले असून ईडी कडून मुंबईतील काही अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरु असल्याची माहिती समोर आहे. त्यामुळे बँक खाते पुन्हा सुरु करणारे अधिकारी रडारवर आले आहेत..Mumbai Local: ट्रेन पकडण्यासाठी मालगाडी खालून जाताना भीषण अपघात, तरुणीच्या दोन्ही पायांना गंभीर दुखापत.तथापि, या रॅकेटचे जाळे २२ जिल्ह्यांमध्ये पसरल्याचे समोर आले असून सध्या अधिकाऱ्यांवर मुंबईसह महाराष्ट्रातील काही अधिकारी आणि व्यावसायिकांवर अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) तपासाची नजर असल्याची चर्चा सुरु आहे. दरम्यान, मनी लॉन्ड्रिंग आणि संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित प्रकरणांत ईडीकडून विविध ठिकाणी तपास आणि छापेमारी सुरू असून याबाबत अधिक माहिती सुरु होण्याची शक्यता आहे..Mumbai Local Disruption: लोकलच्या खोळंब्याचा रुग्णालयांना फटका, २० टक्के कर्मचारी उशिराने कामावर दाखल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.