Education Department: शिक्षण विभागाची धडक कारवाई! १६४ शाळांना टाळे; २६ हजार विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला

मुंबई : महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने गेल्या महिन्यात अनधिकृत शाळांवर धडक कारवाईचा बडगा तर उगारला, मात्र कोणतीही ठोस पूर्वतयारी न करता केलेल्या या कारवाईमुळे तब्बल २६ हजार विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यावर प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारवाईच्या अतिउत्साहात शिक्षण विभागाने तब्बल १६४ शाळांना टाळे ठोकले आणि ७७ शाळांवर गुन्हे दाखल केले. यानंतर उघड्यावर आलेल्या हजारो विद्यार्थ्यांना पर्यायी शाळांमध्ये सामावून घेण्यात शिक्षण विभागाची पुरती दमछाक झाली असून, हा संपूर्ण प्रकार आता शिक्षण विभागाच्या चांगलाच अंगलट आला आहे..पालिकेने कारवाई केल्यानंतर या शाळाबाह्य मुलांना इतर शाळांमध्ये प्रवेश मिळवून देणे कायद्यानुसार आणि नैतिकदृष्ट्या गरजेचे होते. मात्र आसपासच्या शाळांमध्ये जागाच उपलब्ध नसल्याने शिक्षण विभागासमोर मोठे आव्हान आहे. .पालिका प्रशासन त्यांना आपल्या सीबीएसई शाळांमध्ये तसेच कुर्ला-गोवंडी भागातील अंजुमन आणि मदनी स्कूलमध्ये सामावून घेण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत आहे. दरम्यान, तेथेही जागा फुल झाल्या आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे शिक्षण विभागाकडे बाधित विद्यार्थ्यांचा नेमका आकडाच उपलब्ध नाही. त्यामुळे सध्या केवळ बैठकांवर होताना दिसत नाही. बैठका सुरू असून, अद्याप ठोस निर्णय होताना दिसत नाही..Kalyan News: मनसे आक्रमक! धर्मेंद्र प्रधान यांच्या फोटोला काळे फासत कल्याणमध्ये तीव्र आंदोलन .मुख्याध्यापकांच्या नाकी नऊ !शिक्षण विभागाने स्वतःचे अपयश लपवण्यासाठी आता पालिकेच्या मुख्याध्यापकांना कामाला लावले आहे. मुख्याध्यापकांना स्वतःची शाळा सांभाळून या शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचा शोध घेणे आणि त्यांचे प्रवेश निश्चित करणे अशी दुहेरी कसरत करावी लागत आहे. यामुळे शिक्षकांमध्ये असंतोष पसरला आहे..बेस्ट बससेवेचा केवळ विचारच !नियमानुसार विद्यार्थ्यांना त्यांच्या परिसरातच प्रवेश देणे गरजेचे आहे, पण तशा शाळाच शिल्लक नाहीत. जर शाळा दूर मिळाली तर बेस्ट बससेवा देण्याचा विचार शिक्षण विभाग करीत असून, यासाठी बेस्ट प्रशासनाशी केवळ चर्चा सुरू आहे. प्रत्यक्षात मात्र अजून काहीही पदरात पडलेले नाही..झापड बंद कारवाईचा फटका विद्यार्थ्यांना!अनधिकृत शाळांवर कारवाई करणे योग्य असले तरीही २५ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या पुनर्वसनाचा ठोस प्लॅन तयार न करता केलेली ही कारवाई म्हणजे प्रशासकीय नाकर्तेपणाचा कळस आहे, अशी टीका होत आहे. या विद्यार्थ्यांना वेळीच प्रवेश मिळाले नाहीत तर हजारो मुले शिक्षण प्रवाहातून कायमची बाहेर फेकली जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे..आकडेवारी काय सांगते?एकूण कारवाई झालेल्या शाळा : १६४बाधित विद्यार्थी : सुमारे २६,०००सर्वाधिक फटका बसलेला विभाग: एम पूर्व (गोवंडी) ६४ शाळा (सुमारे १० हजार विद्यार्थी); (५३ इंग्रजी माध्यम, १० उर्दू आणि एका हिंदी माध्यमाच्या शाळेचा समावेश)पी उत्तर विभाग (मालवणी, अंबूजवाडी): १४ शाळांवर कारवाईपालिकेने आतापर्यंत दिलेले प्रवेश २६ हजारापैकी केवल ६५० विद्यार्थी.पालघरमध्ये दिवसाढवळ्या दरोडा! बंदुकीचा धाक दाखवत सोनाराचं दुकान लुटलं, लाखो रुपयांचे दागिने घेऊन लंपास; Video Viral .बेकायदा शाळा रद्द झाल्या आहेत, मात्र माझ्या मुलाला अद्याप कोणत्याही शाळेत प्रवेश मिळालेला नाही. त्यामुळे यावर्षी आमच्या मुलाचे शिक्षण होणार की नाही, ही मोठी चिंता सतावत आहे. प्रशासनाने तातडीने सर्व विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची व्यवस्था करून त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ देऊ नये.- शबाना शेख, बाधित पालक.मुलांच्या प्रवेशासाठी आम्हाला विविध शाळांत हेलपाटे मारावे लागत आहेत. अनेक ठिकाणी प्रवेशासाठी मोठ्या प्रमाणात डोनेशनची मागणी केली जाते. सामान्य कुटुंबांनी भरमसाट डोनेशन आणायचे तरी कुठून? सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून सर्व विद्यार्थ्यांना विनाडोनेशन प्रवेश मिळेल, याबाबत खात्री करावी.- अमजद खान, बाधित पालक.कोणताही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, यासाठी पालिका सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. विद्यार्थी आणि पालकांपर्यंत पोहोचण्याचे काम सुरू असून त्यासाठी मुख्याध्यापकांना सतत बैठका सुरू आहेत.- सुजाता खरे, शिक्षणाधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.