School Trip Rules: शिक्षकांसह विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! शैक्षणिक सहलीसाठी नवे नियम लागू

अलिबाग : विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शालेय शैक्षणिक सहलींचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. अशा सहलीदरम्यान सुरक्षितता, शिस्त व नियमांचे पालन करणे अत्यावश्यक आहे. रायगड जिल्ह्यात समुद्रकिनाऱ्यांवर सातत्याने शैक्षणिक सहली येत असतात. या विद्यार्थांना समुद्रात उतरण्यापूर्वी कोणती खबरदारी घेणे आवश्यक आहे, याबाबतचा सूचना फलक समुद्रकिनाऱ्यावर लावण्यात येणार आहेत..समुद्रकिनारी सहलीसाठी आल्यानंतर विद्यार्थ्यांना पाण्यात उतरण्यास मनाई असणार आहे. समुद्रातील पाण्याचा अंदाज नसल्याने विद्यार्थी बुडण्याच्या घटना सातत्याने घडत असतात. मागील आठवड्यात काशिद येथे खासगी क्लासची सहल घेऊन आलेले एक शिक्षक आणि एक विद्यार्थी बुडण्याची घटना घडली होती..Mumbai News: आनंदाची बातमी! मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे दहा पदरी होणार; चार नव्या लेनसाठी राज्य सरकारचं नियोजन काय?.त्यापूर्वी पुणे येथील इनामदार महाविद्यालयाचे १३ विद्यार्थी मुरूडच्या समुद्रात बुडाल्याची मोठी दुर्घटना घडली होती. तेव्हापासून अशा घटना टाळण्यासाठी नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन राज्याच्या शिक्षण विभागाकडून करण्यात आले आहे..सुरक्षिततेस प्राधान्यनियोजनात विद्यार्थ्यांची संख्या, वयोगट, मार्ग, निवास, भोजन, आपत्कालीन संपर्कव्यवस्था आणि वैद्यकीय सुविधा यांची काळजीपूर्वक आखणी करावी. शिक्षक व सहलीतील मार्गदर्शकांना जबाबदाऱ्या सोपवण्यात येऊन विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेस प्राधान्य दिलेले असावे..Mumbai News: जिथं भविष्याची स्वप्नं पाहिली त्याच शाळेने माझ्या मुलीचा जीव घेतला, चिमुकलीच्या आईचा मन हेलावणारा टाहो! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.