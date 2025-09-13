महाराष्ट्र बातम्या

Sahyadri Tiger Reserve: सह्याद्री अभयारण्यात वाढणार वाघांची संख्या, प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Tiger Reserves: ताडोबा-अंधारी आणि पेंच अभयारण्यांमधून ८ वाघांचे स्थलांतर सह्याद्री अभयारण्यात केले जाणार आहे. सह्याद्री अभयारण्यात लोकसंख्या वाढवण्यासाठी प्रशासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
मुंबई : गर्दी कमी करण्यासाठी आणि पश्चिम घाटातील सह्याद्री अभयारण्यात पुन्हा लोकसंख्या निर्माण करण्यासाठी प्रशासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ताडोबा-अंधारी आणि पेंच अभयारण्यांमधून ८ वाघांचे स्थलांतर सह्याद्री अभयारण्यात केले जाणार आहे. तसेच या निर्णयाला केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे.

