Ratnagiri: आजीचा मोबाईल घेऊन शाळेत गेली, पालक ओरडताच आठवीतील विद्यार्थिनीने उचलले टोकाचे पाऊल

देवरुख : शाळेत मोबाईल नेल्याच्या कारणावरून पालक ओरडल्याने आठवीत शिकणाऱ्या १२ वर्षीय विद्यार्थिनीने घरातच विषारी द्रव प्यायली. उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी देवरूख पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून, या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे..पोलिसांनी दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, संबंधित विद्यार्थिनीने बुधवारी आजीचा मोबाईल शाळेत नेला होता. ही बाब घरी समजल्यानंतर पालक तिला ओरडले. या घटनेचा राग धरून तिने बुधवारी रात्री घरातच विषारी द्रव प्यायल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. .Kolhapur Mumbai Special Train : दिवाळीत गावी जाणाऱ्यांसाठी खूशखबर! मध्य रेल्वेकडून कोल्हापूर ते मुंबई, कलबुर्गीसाठी विशेष गाड्या जाहीर; पाहा रेल्वे गाड्यांचं वेळापत्रक.गुरुवारी सकाळी तिची प्रकृती बिघडू लागल्यानंतर कुटुंबीयांनी तिला रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपचार सुरू करण्यापूर्वीच डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले..दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळताच देवरूख पोलिसांनी नोंद करून तपास सुरू केला आहे. तसेच या प्रकरणी देवरुख पोलीस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून देवरुख पोलीस पुढील तपास करत आहेत. .Thane Crime: ठाण्यात पोलीस अधिकाऱ्याची निर्घृण हत्या, रात्री गस्त घालत असताना गावगुंडाने जागीच संपवलं; नेमकं काय घडलं?.तथापि, हे प्रकरण पाहता किरकोळ कारणावरून किंवा ओरडल्याच्या रागातून अल्पवयीन मुलं टोकाचे पाऊल उचलण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचे दिसून येत आहे. ज्यामुळे मुलांच्या मानसिकतेचा आणि संवादाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.