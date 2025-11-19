Eknath Shinde: अस्वस्थ एकनाथ शिंदेंची अमित शाहांकडे नाराजी? थेट मुद्द्यालाच हात घातल्याची माहिती; इकडे फडणवीस-पवारांची गुप्त बैठक

Shivsena Ministers: राज्यात महायुतीचं सरकार स्थापन झाल्यापासून भाजप आणि शिवसेनेत तूतू-मैंमैं सुरु आहे. त्यातच मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी दांडी मारली. राज्यात सुरु असलेल्या पक्ष फोडाफोडीच्या राजकारणामुळे शिवसेना नाराज असल्याचं दिसून येतंय. या घटनेनंतर बुधवारी एकनाथ शिंदे तातडीने दिल्लीला रवाना झाले. त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेऊन नाराजी व्यक्त केल्याचं बोललं जातंय..नेमकी नाराजी काय?शिवसेनेच्या अनेक नेत्यांना भाजपमध्ये प्रवेश दिल्यामुळे कोंडी झालेले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज (बुधवार) दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन प्रदेश भाजपचे अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्यासह राज्यातील भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांबद्दल तक्रार केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. महायुतीतील मोठा भाऊ असलेला भाजपच शिवसेनेला खिंडार पाडत असून त्याची सुरुवात ठाणे जिल्ह्यापासून झाल्यामुळे एकनाथ शिंदे आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांचे खच्चीकरण करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची शिवसेनेच्या नेत्यांची भावना झाली आहे..Railway News: प्रदूषणाला रेल्वेचं जोरदार उत्तर! आता पैसा अन् वेळही वाचणार; भारतीय रेल्वेची नवी वाहतूक क्रांती सुरू, योजना काय?.ठाणे जिल्हाच नव्हे तर राज्यात शिवसेनेचे वर्चस्व असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये शिवसेनेच्या प्रस्थापित नेत्यांना शह देण्यासाठी शिवसेनेतील त्यांच्याच प्रतिस्पर्ध्यांना भाजपमध्ये प्रवेश दिला जात आहे. त्यामुळे अस्वस्थ झालेले उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्ली गाठली. त्यांनी अमित शहा यांच्यासोबत तासभर चर्चा करुन राज्यातील भाजपनेते शिवसेनेवर कुरघोडी करीत असल्याची तक्रार केली. या बैठकीत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांविषयीही चर्चा झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले..Fact Check: बिबट्या खरंच रणजी ट्रॉफी सामन्यावेळी धरमशाला स्टेडियममध्ये घुसला? जाणून घ्या Viral Video मागचं सत्य.फडणवीस-पवारांमध्ये बैठकशिवसेनेच्या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ‘वर्षा’ या मुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानी भेट घेतली. पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल यांचीही यावेळी उपस्थिती होती. या भेटीमध्ये परिषदा आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुका तसेच ३२ जिल्हा परिषदा आणि २९ महानगरपालिकांच्या आगामी निवडणुकांमध्ये महायुतीमध्ये भाजपसोबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ऐक्य मजबूत करण्याबाबत चर्चा झाल्याचं सूत्रांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.