Eknath Shinde: अस्वस्थ एकनाथ शिंदेंची अमित शाहांकडे नाराजी? थेट मुद्द्यालाच हात घातल्याची माहिती; इकडे फडणवीस-पवारांची गुप्त बैठक

Eknath Shinde Expresses Discontent to Amit Shah: राज्यात भाजपकडून सुरु असलेल्या फोडाफोडीच्या राजकारणामुळे एकनाथ शिंदे नाराज असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. त्यांनी दिल्लीत अमित शाहांची भेट घेतली.
Shivsena Ministers: राज्यात महायुतीचं सरकार स्थापन झाल्यापासून भाजप आणि शिवसेनेत तूतू-मैंमैं सुरु आहे. त्यातच मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी दांडी मारली. राज्यात सुरु असलेल्या पक्ष फोडाफोडीच्या राजकारणामुळे शिवसेना नाराज असल्याचं दिसून येतंय. या घटनेनंतर बुधवारी एकनाथ शिंदे तातडीने दिल्लीला रवाना झाले. त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेऊन नाराजी व्यक्त केल्याचं बोललं जातंय.

