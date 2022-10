Maharashtra Politics: एकनाथ शिंदेंनीही जोपासली घराणेशाही; मंत्र्याच्या मुलाला दिली मोठी जबाबदारी

By

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांचे पुत्र कॅप्टन अभिजीत अडसूळ यांच्यावर मोठी जबाबदारी दिली आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात एकनाथ शिंदेंनीही घराणेशाही जोपासली असल्याची चर्चा रंगली आहे. (Eknath Shinde big responsibility entrusted to the son of Adsul)

अभिजीत अडसूळ यांची शिंदे गटाच्या सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अभिजीत अडसूळ यांना नियुक्तीचे पत्र दिले. यावेळी राज्याचे आरोग्यमंत्री तानाजी सावंतही उपस्थित होते. अभिजीत अडसूळ हे यापूर्वी आमदार विभागप्रमुख होते.

आनंदराव अडसूळ हे शिवसेनेचे माजी खासदार आणि सध्याचे शिंदे गटाचे नेते आहेत.अडसूळ हे शिवसेनेकडून तब्बल 5 वेळा खासदार राहिले आहेत. पण तीन महिन्यांपूर्वी एकनाथ शिंदेंनी बंडखोरी केली. ४० आमदार आणि काही खासदार गळाला लावले. राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाले.

शिंदे गटाने नुकतीच युवासेनेची नवी कार्यकारिणी जाहीर केली. यामध्ये शिंदे गटातील वरिष्ठ नेते आणि मंत्र्यांच्या मुलांना मोठी पदे देण्यात आली आहेत. त्यामुळे शिंदे गटातही घराणेशाहीचं दर्शन घडत आहे.