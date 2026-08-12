Eknath Shinde: एकनाथ शिंदेंचे ‘मुख्य नेता’पद आधारहीन; उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाचा सर्वोच्च न्यायालयात दावा

नवी दिल्ली: ‘‘शिवसेना पक्षाच्या १९९९ च्या घटनेत ‘मुख्य नेता’ असा उल्लेख नाही. पक्षाच्या घटनेत मुख्य नेता नव्हे तर ‘पक्ष प्रमुख’ असा उल्लेख आहे. अशा स्थितीत एकनाथ शिंदे स्वत:ला मुख्य नेता कोणत्या आधारावर बोलतात,’’ असा सवाल शिवसेना ‘यूबीटी’च्या वतीने वकील कपिल सिब्बल यांनी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित केला. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या शिवसेनेतील मुख्य नेतेपदाच्या निवडीला तसेच निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या काही निर्णयांना उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. .शिंदे यांच्या निवडीच्या मुद्द्यासह सिब्बल यांनी पक्षाच्या २०१८ च्या घटना बदलावरून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. २०१८ मध्ये झालेला बदल घटनात्मक नसल्याचे शिंदे गटाचे म्हणणे आहे. मग त्याच घटना बदलानुसार शिंदे यांची झालेली निवड ही घटनात्मक कशी? असा मुद्दा सिब्बल यांनी मांडला..Maharashtra Agriculture Department: कृषी विभागाचा नवा आकृतिबंध मंजूर; सतरा वर्षांनंतर फेररचना; २,६६८ नवीन पदांची निर्मिती.पक्षात आले, लाभ घेतला आणि नंतर पक्षच लोकशाहीविरोधी असल्याचे म्हटले गेले, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. विधिमंडळ पक्षातील फूट ही राजकीय पक्षातील फूट मानता येते का? २०१८ ची पक्षघटना अमान्य करण्याचा आयोगाला अधिकार होता का? असे मुद्दे सिब्बल यांनी मांडले. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमल्या बागची आणि न्या. व्ही मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी उद्या (ता. १२) होणार आहे..‘आयोगाचा निष्कर्ष चुकीचा’‘‘एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर विधिमंडळ पक्षात फूट पडली होती. विधिमंडळ पक्षात पडलेली फूट ही संपूर्ण शिवसेना पक्षात पडलेली फूट होती, हा निवडणूक आयोगाचा निष्कर्ष चुकीचा होता. विधिमंडळ पक्षाची स्वतंत्र बैठक घेणे आणि विधिमंडळ शाखेशी संबंधित पत्रव्यवहार करणे ही राजकीय पक्षातली फूट म्हणता येत नाही. बंडखोरीनंतर २१ जूनच्या पत्राचा संबंध केवळ विधिमंडळ शाखेशी होता. जेव्हा राजकीय पक्षात फूट पडते आणि दोन स्पर्धक गट बनतात, तेव्हाच निवडणूक आयोगाला त्यांचे अधिकार वापरता येतात. विधिमंडळ पक्षात फूट असताना आयोगाला अधिकार वापरता येत नाहीत,’’ असा दावा सिब्बल यांनी केला..Mumbai Fire: विलेपार्लेत काळरात्र! 11व्या मजल्यावरील आगीत अडीच वर्षांच्या चिमुकल्यासह मोलकरणीचा मृत्यू.सिब्बल यांचे म्हणणेपरिच्छेद १५ अंतर्गत आयोगाला अधिकार क्षेत्रच नाहीचिन्हाच्या आदेशात विधिमंडळ पक्षाचा स्वतंत्रपणे उल्लेख नाहीअनेक गोष्टी पक्षांतरानंतर घडल्याने बंडानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीला मूळ संघटनात्मक रचनेचा आधार मानता येणार नाहीएखाद्या पक्षाची घटना लोकशाहीवादी की विरोधी हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाहीशिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा प्रलंबित असताना तोच विषय आयोगाच्या निर्णयाशी कशासाठी जोडण्यात आला?पक्षातील नेमणुकांबद्दल आयोग ठरवू शकत नाही.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.