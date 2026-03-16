Eknath Shinde: शिवसेना-भाजपमध्ये नाराजी? एकनाथ शिंदे दिल्लीला रवाना; भाजपची तक्रार करत अमित शहांना मनातील खदखद सांगणार!

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अचानक दिल्लीला रवाना झाले आहेत. त्यांच्या भेटीमुळे राज्याच्या राजकारणात जोरदार चर्चा सुरू झाल्या आहेत. राजकारणातील घटना वेगाने बदलत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यांच्या दौऱ्यात एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेणार असल्याचे वृत्त आहे. नितीन नवीन आणि अमित शहांपुढे एकनाथ शिंदे एक खदखद सांगणार असल्याचे समोर आले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, अनेक जिल्हा परिषदांमध्ये एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला सत्तेपासून दूर ठेवण्यात येत आहे. भेदभाव केला जात आहे. यामुळे पक्षात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. रायगडमध्ये बहुमत असूनही तडजोडी आवश्यक होत्या. तर फलटणमध्ये शिवसेनेला सत्तेपासून दूर ठेवण्यात आले. यामुळे स्थानिक शिवसैनिकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. या सर्व प्रश्नांवर ठोस तोडगा काढण्यासाठी एकनाथ शिंदे अचानक दिल्लीला गेले आहेत. .यापूर्वी भाजपने अनेक नगरपरिषदा आणि नगर परिषदांच्या निवडणुकीत एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला मोठा धक्का दिला होता. त्यावेळी शिंदे गटातील अनेक शिवसेना पदाधिकारी भाजपमध्ये सामील झाले होते. ज्यामुळे पक्षात नाराजी वाढत होती. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी महापालिका निवडणुकीपूर्वी दिल्लीला भेट दिली. त्या भेटीनंतर भाजप आणि शिवसेनेच्या शिंदे गटाने अनेक भागात महापालिका निवडणुकांसाठी युती केली. दोन्ही पक्षांनी एकमेकांच्या कार्यकर्त्यांना आपापल्या पक्षात भरती न करण्याचेही मान्य केले. .दोन्ही पक्षांनी एकमेकांच्या पक्ष कार्यकर्त्यांना प्रवेश न देण्याचा निर्णयही घेतला. भाजप आणि शिवसेनेच्या शिंदे गटाला नगरपालिका निवडणुकीत चांगले यश मिळाले. काही ठिकाणी शिवसेनेच्या शिंदे गटाने महापौरपद जिंकले, तर काही ठिकाणी भाजपने महापौरपद जिंकले. त्यानंतर जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांमध्ये भाजप नंबर वन पक्ष म्हणून उदयास आला. शिवसेना शिंदे गटालाही लक्षणीय यश मिळाले. .अनेक भागात भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटाने युती केली. निकालानंतर आता शिवसेना सत्तेपासून दूर ठेवल्याचा आरोप करत आहे. या पार्श्वभूमीवर, एकनाथ शिंदे यांचा दौरा महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. आता दिल्लीला गेल्यानंतर एकनाथ शिंदे भाजप हायकमांडसोबत काय शेअर करतील यावर महाराष्ट्र युनिटला वरून काय सूचना मिळतात हे पाहणे बाकी आहे.