महाराष्ट्र बातम्या

Pandharpur Kartiki Ekadashi: एकनाथ शिंदेंच्या हस्ते सपत्नीक पांडुरंगाची महापूजा; नांदेडचे वालेगावकर दाम्पत्य ठरले मानाचे वारकरी

Eknath Shinde : शासकीय पूजेला खासदार श्रीकांत शिंदे, मंत्री जयकुमार गोरे आणि भरत गोगावले उपस्थित होते.शिंदेंनी सांगितले की वारकऱ्यांसाठी खरी दिवाळी म्हणजे आषाढी व कार्तिकी वारी असून त्यांच्यासाठी सर्व सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत.
Deputy CM Eknath Shinde and his wife performing Kartiki Ekadashi Vitthal Puja at Pandharpur; honored Warkaris from Nanded participate in the sacred ceremony.

Deputy CM Eknath Shinde and his wife performing Kartiki Ekadashi Vitthal Puja at Pandharpur; honored Warkaris from Nanded participate in the sacred ceremony.

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Summary

  1. कार्तिकी एकादशीनिमित्त उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सपत्नीक पंढरपूर येथे विठ्ठलाची शासकीय पूजा केली.

  2. नांदेडच्या वालेगावकर दाम्पत्याचा मानाच्या वारकऱ्यांमध्ये सन्मान झाला; ते २० वर्षांपासून वारी करत आहेत.

  3. मंदिर समितीने तुळशीची माळ घालून वालेगावकर दाम्पत्याचा सत्कार केला.

कार्तिकी एकादशीनिमित्त उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते सपत्नीक आज पहाटे पंढरपूर येथे विठ्ठलाची शासकीय पूजा संपन्न झाली. यावेळी नांदेडच्या हिमायतनगरमधील रामराव वालेगावकर आणि सौ.सुशिलाबाई वालेगावकर मानाचे वारकरी ठरले मंदिर समितीच्या वतीने शिंदेंच्या हस्ते तुळशीची माळ घालून त्यांचा सत्कार करण्यात आला. वालेगावकर दाम्पत्य हे मागील २० वर्षांपासून वारी करत आहेत. शासकीय महापुजेच्या वेळी खासदार श्रीकांत शिंदे देखील सपत्नीक उपस्थित होते. सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे तसेच मंत्री भरत गोगावले देखील यावेळी उपस्थित होते.

Loading content, please wait...
pandharpur
Eknath Shinde
kartiki Ekadashi
FAQ

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com