Pandharpur Kartiki Ekadashi: एकनाथ शिंदेंच्या हस्ते सपत्नीक पांडुरंगाची महापूजा; नांदेडचे वालेगावकर दाम्पत्य ठरले मानाचे वारकरी

Summaryकार्तिकी एकादशीनिमित्त उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सपत्नीक पंढरपूर येथे विठ्ठलाची शासकीय पूजा केली.नांदेडच्या वालेगावकर दाम्पत्याचा मानाच्या वारकऱ्यांमध्ये सन्मान झाला; ते २० वर्षांपासून वारी करत आहेत.मंदिर समितीने तुळशीची माळ घालून वालेगावकर दाम्पत्याचा सत्कार केला..कार्तिकी एकादशीनिमित्त उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते सपत्नीक आज पहाटे पंढरपूर येथे विठ्ठलाची शासकीय पूजा संपन्न झाली. यावेळी नांदेडच्या हिमायतनगरमधील रामराव वालेगावकर आणि सौ.सुशिलाबाई वालेगावकर मानाचे वारकरी ठरले मंदिर समितीच्या वतीने शिंदेंच्या हस्ते तुळशीची माळ घालून त्यांचा सत्कार करण्यात आला. वालेगावकर दाम्पत्य हे मागील २० वर्षांपासून वारी करत आहेत. शासकीय महापुजेच्या वेळी खासदार श्रीकांत शिंदे देखील सपत्नीक उपस्थित होते. सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे तसेच मंत्री भरत गोगावले देखील यावेळी उपस्थित होते. .शासकीय महापुजेनंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, वारकऱ्यांसाठी खरी दिवाळी ही आषाढी कार्तिकी वारी असते. यावेळी चंद्रभागी काठी वारकऱ्यांसाठी अनेक सुख सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. स्वच्छता, पाणी पुरवठा, आरोग्य सेवा अशा अनेक सुविधांचा समावेश आहे. राजकीय अधिष्ठानापेक्षा आध्यात्मिक अधिष्ठान उच्च दर्जाचे आहे हे मानून मी काम करणार कार्यकर्ता आहे असं एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले..एकनाथ शिंदें पुढे बोलताना म्हणाले की, वारकरी हे शेतकरीच आहेत. शेतकऱ्यांवर संकट कोसळले आहे, त्यांना दिलासा देण्याची गरज आहे. राज्य शासनाने 32 हजार कोटींची मदत जाहीर केली आहे.तसेच जून 2026 पर्यंत कर्जमाफी करण्याचा निर्णय देखील घेतला आहे. बळीराजावरील सर्व संकटे दूर कर हेच मागणे मागण्यासाठी पांडुरंग चरणी आलो असल्याचेही एकनाथ शिंदे म्हणाले. .FAQs प्र.1: कार्तिकी एकादशीनिमित्त शासकीय पूजा कोणी केली? ➡️ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सपत्नीक पूजा केली.प्र.2: मानाचे वारकरी कोण ठरले? ➡️ नांदेडचे रामराव आणि सुशिलाबाई वालेगावकर.प्र.3: वालेगावकर दाम्पत्य किती वर्षांपासून वारी करत आहे? ➡️ ते मागील २० वर्षांपासून वारी करत आहेत.प्र.4: शासकीय पूजेला कोणकोण उपस्थित होते? ➡️ श्रीकांत शिंदे, जयकुमार गोरे, आणि भरत गोगावले उपस्थित होते.प्र.5: शिंदेंनी वारकऱ्यांसाठी कोणत्या सुविधा दिल्याचे सांगितले? ➡️ स्वच्छता, पाणीपुरवठा, आणि आरोग्य सेवा यांसारख्या सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत.प्र.6: शिंदेंनी शेतकऱ्यांसाठी कोणती घोषणा केली? ➡️ ₹32,000 कोटींची मदत आणि जून 2026 पर्यंत कर्जमाफीची घोषणा केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.