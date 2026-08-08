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Eknath Shinde meets PM Modi: उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी खासदारांसह घेतली PM मोदींची भेट, काय झाली चर्चा?

Shinde Meets PM Modi With Shiv Sena MPs; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या खासदारांसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली. महाराष्ट्रातील विकासकामे, पावसाची परिस्थिती आणि तरुणांशी संवाद यासह विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
Eknath Shinde meets PM Modi

Eknath Shinde meets PM Modi

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली: शिवसेना पक्षचिन्ह आणि खासदार फुटीवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना उपमुख्यमंत्री व शिवसेना अध्यक्ष एकनाथ शिंदे हे सध्या दिल्लीच्या दौऱ्यावर आले आहेत. पक्षात नव्याने आलेल्या खासदारांसोबत शिंदे यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली.

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