Eknath Shinde meets PM Modi: उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी खासदारांसह घेतली PM मोदींची भेट, काय झाली चर्चा?

नवी दिल्ली: शिवसेना पक्षचिन्ह आणि खासदार फुटीवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना उपमुख्यमंत्री व शिवसेना अध्यक्ष एकनाथ शिंदे हे सध्या दिल्लीच्या दौऱ्यावर आले आहेत. पक्षात नव्याने आलेल्या खासदारांसोबत शिंदे यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली..या नव्या खासदारांच्या मतदारसंघांतील कामांची माहिती मोदींनी घेतल्याचे सांगण्यात आले. मोदी यांनी शुक्रवारी सकाळी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) खासदारांसाठी न्याहरी बैठकीचे आयोजन केले. यानंतर शिंदे आणि शिवसेनेच्या खासदारांनी स्वतंत्रपणे पंतप्रधानांची भेट घेतली. दोन्ही नेत्यांमध्ये विविध विषयांवर सुमारे तासभर चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले..Sunil Tatkare on Prashant Kishore: नेतृत्वबदलाच्या शिफारसीबद्दल माहिती नाही, मला रणनितीकाराची गरज नाही; प्रशांत किशोर यांच्या नियुक्तीवर तटकरेंची प्रतिक्रिया.या भेटीत बैठकीत महाराष्ट्राच्या विकासकामांपासून ते राज्यातील पावसाच्या परिस्थितीपर्यंत विविध विषयांवर चर्चा झाल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. पंतप्रधानांशी झालेल्या भेटीवेळी शिवसेनेचे गटनेते डॉ. श्रीकांत शिंदे, श्रीरंग बारणे, नरेश म्हस्के, रवींद्र वायकर, भाऊसाहेब वाकचौरे, संजय देशमुख, ओम राजेनिंबाळकर, ज्योती वाघमारे, संजय दिना पाटील उपस्थित होते..या भेटीनंतर बोलताना, शिंदे यांनी मोदींच्या तरुणांशी थेट संवाद साधण्याच्या उपक्रमाचे स्वागत केले. ते म्हणाले, ‘‘पंतप्रधान तरुणांशी थेट संवाद साधत आहेत, ही अत्यंत सकारात्मक बाब आहे. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीही तरुण हे राष्ट्राचे भविष्य असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे तरुणांशी सातत्याने संवाद होणे आवश्यक आहे.’’.संसदेचे कामकाज रोखल्याबद्दल त्यांनी विरोधकांवर टिकास्त्र सोडली. संसदेचे कामकाज सुरू असताना चर्चा सभागृहातच व्हायला हवी, असे सांगत शिंदे यांनी विरोधी पक्ष विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांचा राजकीय हेतूंसाठी वापर करत असल्याचा आरोप केला. सुरुवातीला केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर आंदोलन करणारे विद्यार्थी आपल्या कामाकडे परतले. मात्र विरोधक अजूनही या विषयाचे राजकारण करत असल्याची तोफ त्यांनी डागली..Parliament Monsoon Session: अमित शाह घेणार सर्वात मोठा निर्णय... लोकसभेत तीन महत्त्वाचे दिवस! काँग्रेसने जारी केला व्हीप.‘त्यांनी जुनीच कॅसेट पुन्हा वाजवली’सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत सुरू असलेल्या सुनावणीबाबत उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी ठाकरे गटाला लक्ष्य केले. ‘न्यायालयावर त्यांचा विश्वास आहे की नाही हे एकदा त्यांनी ठरवले पाहिजे, ’ असा टोला त्यांनी लगावला. यापूर्वी सुनावणीवेळी ते पेढे वाटत होते. मुख्यमंत्री घटनाबाह्य आहे, असे बोलत होते. परंतु महायुतीचे सरकार कायद्याच्या चौकटीत स्थापन केले होते. तत्कालीन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनीही सरकार घटनाबाह्य नाही, असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे जी कॅसेट ते वाजवत होते तीच त्यांनी आज पुन्हा वाजवली, ’’ अशी टीका शिंदे यांनी केली. त्या सरकारचा आणि आमदारांचाही कार्यकाळ पूर्ण झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.