Operation Tiger: ‘ऑपरेशन टायगर’ मागचं सत्य काय? एकीकडे दावे, दुसरीकडे ठाम नकार; नेमकं चाललंय तरी काय? राजकीय तापमान वाढलं

महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा 'ऑपरेशन'ची चर्चा… आणि यावेळी लक्ष्य आहे खासदार! उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 'ऑपरेशन टायगर'च्या माध्यमातून ठाकरे गटाला मोठा धक्का देण्याच्या तयारीत आहेत का? ठाण्यात झालेली कथित गुप्त बैठक… 8 खासदारांचा सहभाग… आणि संभाव्य राजकीय भूकंप! पण या सगळ्या चर्चांमध्ये किती तथ्य? आणि किती अफवा? महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक मोठी चर्चा सध्या रंगली आहे..उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी ठाकरे गटातील खासदारांशी गुप्त बैठक घेतल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या कथित मोहिमेला 'ऑपरेशन टायगर' असं नाव दिलं गेलं आहे. मुंबई मिररच्या वृत्तानुसार, ठाण्यात ही बैठक पार पडली. या बैठकीत ठाकरे गटातील 6 खासदार प्रत्यक्ष उपस्थित होते, तर आणखी 2 खासदारांनी व्हिडिओ कॉलद्वारे सहभाग घेतल्याची माहिती आहे. या कथित बैठकीत सहभागी असल्याचा दावा करण्यात आलेल्या खासदारांमध्ये अरविंद सावंत, संजय दिना पाटील, संजय देशमुख, नागेश पाटील आष्टीकर, भाऊसाहेब वाकचौरे, ओमराजे निंबाळकर, राजाभाऊ वाजे आणि संजय जाधव यांचा समावेश असल्याचं सांगितलं जात आहे. .या सर्व खासदारांनी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत जाण्याची तयारी दर्शवल्याची चर्चा आहे. जर हे घडलं, तर संसदेत आणि राज्यात ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसू शकतो. याआधीही एकनाथ शिंदे यांनी 40 आमदारांसह उठाव केला होता, त्यामुळे या नव्या चर्चेला अधिक वजन मिळत आहे. विशेष म्हणजे या गुप्त बैठकीनंतर एकनाथ शिंदे तातडीने आपल्या मूळ गावी, सातारा जिल्ह्यातील दरे येथे मुक्कामासाठी रवाना झाल्याचंही बोलण्यात आलंय. या ऑपरेशन टायगर आणि गुप्त भेटीवरुन ठाकरे गटाची भूमिका काय? हेही समजून घ्यावं लागेल. .मात्र, या सगळ्या चर्चांना ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंतांनी फेटाळलं आहे. याविषयी लेखी हमीपत्र दिलं आहे, त्यात अरविंद सावंत काय म्हणाले? मी अरविंद गणपत सावंत, शिवसेना नेता, खासदार, मुख्य प्रवक्ता, अध्यक्ष-भारतीय कामगार सेना, आज जाहीरपणे लिहून देत आहे की, मी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचा निष्ठावंत शिवसैनिक असून मला उभा चिरला तरीही मी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्ष, मातोश्रीशी असलेले नाते कधीही तोडणार नाही. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्ष, खरेतर मूळ शिवसेना पक्षासोबत प्रतारणा करणे म्हणजे आईच्या दुधाशी प्रतारणा करणे असे मी समजतो.ज्या वर्तमानपत्रानं मी पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात जात आहे अशी खोटी बातमी छापली त्याचा मी तीव्रपणे निषेध करतो. हे माझ्या आयुष्यभराच्या निष्ठावंत वाटचालीसाठी त्यांनी बालंट लावले. म्हणून त्यांच्याविरोधात अब्रूनुकसानीचा दावा न्यायालयात दाखल करणार!- अरविंद सावंत, खासदार, शिवसेना (UBT).विशेष म्हणजे खासदार अरविंद सावंत यांनी पत्रकार परिषद घेत आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्यातही त्यांनी मी माझ्या पक्षाशी एकनिष्ठ आहे. मला उभा चिरला तरीही मी उद्धव ठाकरेंसोबतच राहणार. काहीही झालं तरीही मातोश्रीशी प्रतारणा करणार नाही, असं म्हटलं. यासोबतच त्यांनी या कथित बैठकीच्या बातम्यांना पूर्णपणे निराधार ठरवलं आणि अशा अफवा मुद्दाम पसरवल्या जात असल्याचा आरोप केला. शिवाय, ठाकरे गटातील इतर खासदारांनीही या चर्चांचं खंडन केलं आहे. नागेश पाटील आष्टीकर यांनी सांगितलं की, गुप्त बैठकीत कोणतंही तथ्य नाही. .नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी स्पष्ट केलं की, माझा ना कोणाशी संपर्क, ना कोणी मला संपर्क केलाय. मी आजही आणि उद्याही उद्धव ठाकरे गटासोबतच आहे. शिंदे गटाकडूनही या सर्व चर्चांना फेटाळण्यात आलं आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी ऑपरेशन टायगरचं वृत्त फेटाळलं. ठाकरेंचे खासदार शिवसेनेसोबत येणार या वर्षभरापासूनच्या चर्चा आहेत पण त्या निव्वळ अफवा आहेत असं शिंदेंनी म्हटलंय. .याविषयी शिंदेंच्या शिवसेनेचे ठाण्याचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, ठाण्यात अशी कोणतीही बैठक झालेली नाही. ऑपरेशन टायगर ही फक्त अफवा आहे. खासदारांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अशा बातम्या राजकीय दबाव टाकण्यासाठी पसरवल्या जात आहेत. शिवाय, अरविंद सावंत यांना बदनाम करण्याचे काम त्यांच्याच पक्षातील काही करत आहेत..या संपूर्ण प्रकरणात दोन स्पष्ट बाजू समोर येतात. एका बाजूला गुप्त बैठकीचे दावे तर,दुसऱ्या बाजूला सर्व संबंधितांकडून स्पष्ट नकार दिसतोय. म्हणजेच हे खरंच मोठं राजकीय ऑपरेशन आहे? की केवळ अफवांवर आधारित चर्चा? खरंतर महाराष्ट्रात यापूर्वीही मोठे राजकीय उलथापालथीचे प्रसंग घडले आहेत. त्यामुळे अशा चर्चांकडे दुर्लक्षही करता येत नाही आणि लगेच विश्वासही ठेवता येत नाही..राजकारणात कधीही काहीही घडू शकतं हेच वास्तव आहे. तरी, ऑपरेशन टायगर हे खरंच सुरू आहे की फक्त राजकीय अफवा? या प्रश्नाचं उत्तर येणाऱ्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल. ठाकरे गटात खरोखरच काही मोठं घडणार आहे का? की ही फक्त राजकीय दबावाची रणनीती आहे? या सगळ्या घडामोडींवर आमची नजर असेल. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.