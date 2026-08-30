Eknath Shinde Parbhani : परभणीत एकनाथ शिंदेंच्या भाषणाला सुरुवात होताच ‘एक मराठा, लाख मराठा’च्या घोषणा अन्... नेमकं काय घडलं?

परभणीत आयोजित करण्यात आलेल्या शेतकरी व युवा संवाद मेळाव्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भाषणाला सुरुवात होताच काही जणांनी ‘एक मराठा, लाख मराठा’च्या घोषणा दिल्याने काही काळ वातावरण तापले. मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी या कार्यक्रमाला विरोध करत तो रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे या घोषणांकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. .एकनाथ शिंदे भाषणासाठी उभे राहताच सभेतील काही जणांनी जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली. त्यावेळी शिंदे यांनी पोलिसांना सूचना देत घोषणा देणारे लोक आपलेच आहेत, त्यांना बाजूला थांबू द्या, तसेच शक्य असल्यास त्यांना मंचावर बोलवा, असे सांगितले. त्यामुळे काही काळ निर्माण झालेला तणाव निवळला..Eknath Shinde : "विरोधकांना दाखवणार कात्रजचा घाट"- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे; कात्रजमधून शिवसेनेचा एल्गार.‘बाळासाहेबांच्या विचारांची शिवसेना पुढे नेत आहोत’यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आठवणींना उजाळा दिला. “बाळासाहेब ठाकरे यांच्या काळात अशा मोठ्या सभा होत होत्या. आज पुन्हा शिवसेनेची विराट सभा होत आहे. मी सर्वांचे स्वागत करतो. बाळासाहेबांच्या विचारांची शिवसेना आपण पुढे घेऊन जात आहोत,” असे शिंदे म्हणाले. .रक्षाबंधनाचा संदर्भ देत त्यांनी लाडक्या बहिणींचाही उल्लेख केला. “मी विरोधी पक्षनेता होतो, मुख्यमंत्री होतो आणि आता उपमुख्यमंत्री आहे. मात्र माझ्यासाठी सर्वात मोठी पदवी म्हणजे लाडक्या बहिणींचा भाऊ. ही ओळख महाराष्ट्रात निर्माण झाली,” असे त्यांनी सांगितले. .Eknath Shinde: मालक समजणाऱ्यांना हटवा: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची गणेश नाईकांवर टीका, गुंडगिरी खपवून घेतली जाणार नाही ! .‘शेतकरी, युवक आणि महिलांचा तिजोरीवर पहिला अधिकार’मुख्यमंत्री असताना शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारकडूनही सहा हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. “बळीराजा संकटात असेल, तेव्हा सरकार त्याच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे राहील. राज्य सरकारच्या तिजोरीवर पहिला अधिकार शेतकरी, युवक आणि लाडक्या बहिणींचा आहे,” असे ते म्हणाले. .बंडू जाधवांच्या पक्षप्रवेशावर भाष्यपरभणीचे खासदार बंडू जाधव यांच्या निर्णयावरही शिंदे यांनी भाष्य केले. “महाराष्ट्रात २०२२ मध्ये उठाव झाला होता. त्यानंतर चार वर्षांनी पुन्हा उठाव झाला. षटकार मारणारे सहा वाघ पुन्हा खऱ्या शिवसेनेत आले आहेत,” असे ते म्हणाले. .Maharashtra Politics: महायुतीत अंतर्गत कलह उफाळला! शिंदे सेनेत बंडाची चाहूल; वाढत्या असंतोषामुळे नेते भाजपच्या वाटेवर?.“बंडू जाधव डॅशिंग खासदार आहेत. त्यांनी अनेक वर्षे काम केले आहे. परभणीसाठी ११० कोटींचा निधी उभा केला आहे. परभणीच्या विकासासाठी जे काही करता येईल, ते आमचे सरकार केल्याशिवाय राहणार नाही,” असा विश्वासही शिंदे यांनी व्यक्त केला. .विरोधी पक्षात राहून विकास करणे शक्य नसल्याचे लक्षात आल्याने बंडू जाधव खऱ्या शिवसेनेत आल्याचा दावा शिंदे यांनी केला. “डबल इंजिनचे सरकार विकास केल्याशिवाय राहणार नाही. बंडू जाधव यांनी घेतलेला निर्णय शेतकरी, युवक आणि रोजगाराच्या दृष्टीने घेतला आहे. शेतकऱ्यांसाठी ज्या योजना राबवायच्या आहेत, त्या राबवा; सरकार त्याला पूर्ण साथ देईल,” असेही शिंदे म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.