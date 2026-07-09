Eknath Shinde Sharad Pawar : आजारी उपमुख्यमंत्री शिंदे तातडीने विधानभवनात, शरद पवारांचे केलं स्वागत; दाढीवर हात फिरवत मिलिंद नार्वेकरांसोबत मिळवला हात, नेमकं काय घडलं

Milind Narvekar Eknath Shinde handshake : राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान बुधवारी सायंकाळी विधान भवनात राजकीय हालचालींना वेग आला. ज्येष्ठ नेते शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादासंदर्भातील महत्त्वाची बैठक पार पडली. दरम्यान, आजारी असलेले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) तातडीने विधान भवनात दाखल झाले. याचवेळी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार मिलिंद नार्वेकर (Milind Narvekar) यांच्याशी शिंदे यांनी केलेले हस्तांदोलनही चर्चेचा विषय ठरला आहे..दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे उपचार घेत असलेले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) हेही आजारपणातून सावरत तातडीने विधान भवनात पोहोचले. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादासंदर्भातील बैठकीत सहभागी होण्यासाठी ते आले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली..विधान भवनात प्रवेश करताच एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार मिलिंद नार्वेकर (Milind Narvekar) यांच्याशी अनपेक्षित भेट झाली. विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर दोघे समोरासमोर आल्यानंतर त्यांनी स्मितहास्य करत हस्तांदोलन केले. यावेळी नार्वेकर यांनी शिंदे यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. काही क्षणांच्या संवादानंतर दोन्ही नेते आपल्या-आपल्या कामासाठी रवाना झाले. या हस्तांदोलनाची राजकीय वर्तुळात दिवसभर चर्चा रंगली..महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचा प्रश्न अनेक दशकांपासून प्रलंबित आहे. या पार्श्वभूमीवर विधान भवनात झालेल्या बैठकीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी नुकत्याच झालेल्या दिल्ली दौऱ्यानंतर विविध आंतरराज्यीय प्रश्नांवर सकारात्मक प्रगती झाल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर आता सीमावादावर पुढील रणनीती निश्चित करण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आल्याची माहिती आहे..Eknath Shinde vs Uddhav Thackeray : एकनाथ शिंदे रुग्णालयात तरीही 'ऑपरेशन टायगर'; ठाकरे गटाच्या उपनेत्या शुभांगी पाटील शिंदे सेनेत.पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर एका बाजूला सीमावादावरील महत्त्वाची बैठक, दुसऱ्या बाजूला आजारपणातून सावरल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांची उपस्थिती आणि त्याचवेळी मिलिंद नार्वेकर यांच्यासोबत झालेले हस्तांदोलन या तिन्ही घडामोडींमुळे बुधवारी सायंकाळी विधान भवनातील राजकीय वातावरण चांगलेच चर्चेत राहिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.