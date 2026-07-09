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Eknath Shinde Sharad Pawar : आजारी उपमुख्यमंत्री शिंदे तातडीने विधानभवनात, शरद पवारांचे केलं स्वागत; दाढीवर हात फिरवत मिलिंद नार्वेकरांसोबत मिळवला हात, नेमकं काय घडलं

Maharashtra political inside story : प्रकृती अस्वास्थ्य असूनही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विधानभवनात दाखल झाले. त्यांनी शरद पवारांचे स्वागत केले आणि मिलिंद नार्वेकरांशी हस्तांदोलन केल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे.
Eknath Shinde Sharad Pawar milind narvekar maharashtra politics

Eknath Shinde Sharad Pawar milind narvekar maharashtra politics

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Milind Narvekar Eknath Shinde handshake : राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान बुधवारी सायंकाळी विधान भवनात राजकीय हालचालींना वेग आला. ज्येष्ठ नेते शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादासंदर्भातील महत्त्वाची बैठक पार पडली. दरम्यान, आजारी असलेले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) तातडीने विधान भवनात दाखल झाले. याचवेळी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार मिलिंद नार्वेकर (Milind Narvekar) यांच्याशी शिंदे यांनी केलेले हस्तांदोलनही चर्चेचा विषय ठरला आहे.

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