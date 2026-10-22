Eknath Shinde: ५०० कोटी घेतल्याचे आरोप करण्यापूर्वी खातरजमा करायला हवी, मनोज जरांगेंच्या आरोपावर एकनाथ शिंदेंचं प्रत्युत्तर

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांनी केलेला आरोप उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी फेटाळून लावला. "मी कोणालाही ५०० कोटी रुपये दिलेले नाहीत किंवा कोणाकडून घेतलेलेही नाहीत. जरांगे कोणत्या आधारावर बोलत आहेत? बोलण्यापूर्वी त्यांनी तथ्यांची खातरजमा करायला हवी होती," असे शिंदे यांनी नवी दिल्ली येथे सांगितले. जरांगे यांनी संबंधित यंत्रणांकडे पुरावे सादर करावेत, म्हणजे सत्य समोर येईल, असे आवाहनही शिंदे यांनी केले..'आरोपांची चौकशी व्हावी': सामंत पुणे"मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर भारतीय जनता पक्षाकडून ५०० कोटी रुपये घेतल्याचा केलेला आरोप अत्यंत गंभीर आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी झालीच पाहिजे," अशी मागणी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केली आहे..Fake Aadhaar Card: बनावट आधारकार्ड गंभीर, उच्च न्यायालयाची 'यूआयडीएआय'ला विचारणा.जरांगे यांनी केलेल्या आरोपांमागे नेमका 'बोलविता धनी' कोण? याचा शोध लागला पाहिजे, असेही सामंत यांनी स्पष्ट केले. पत्रकार परिषदेत जरांगे यांच्या आरोपाबाबत शिवसेनेची भूमिका मांडताना सामंत म्हणाले, "त्यांच्याकडे असणारे पुरावे त्यांनी चौकशी यंत्रणेकडे द्यावेत. त्यांची चौकशी झाली पाहिजे, ही आमची स्पष्ट भूमिका आहे..".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.