महाराष्ट्र बातम्या

'बिघाडी'वर मतदारांचा बुलडोझर! पाली पोटनिवडणुकीत शिंदेंच्या शिवसेनेचा झेंडा फडकला; शेकाप-भाजप-राष्ट्रवादी समीकरण कोसळले

Pali Nagar Panchayat by-election: पाली पोटनिवडणुकीत शिंदेंच्या शिवसेनेच्या उमेदवार विजयी झाल्या आहेत. यामुळे सत्तेत असलेल्या भाजप आणि अजित पवार गटाला धक्का बसला आहे.
Pali Nagar Panchayat by-election Winner

Pali Nagar Panchayat by-election Winner

ESakal

अमित गवळे : सकाळ वृत्तसेवा
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पाली : अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र पाली नगरपंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक 13 च्या अत्यंत प्रतिष्ठेच्या आणि हायव्होल्टेज ठरलेल्या पोटनिवडणुकीत अखेर शिवसेना (शिंदे गट) पक्षाच्या उमेदवार स्वप्नाली विनायक जाधव यांनी दणदणीत विजय मिळवला आहे.

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