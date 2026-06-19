Eknath Shinde: ''ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है..'', एकनाथ शिंदेंचं मोठं विधान; पक्षात येणाऱ्यांबद्दल थेटच बोलले

Shiv sena Vardhapan: शिवसेनेच्या वर्धापन दिनानिमित्त मुंबईत शिवसेना पक्ष आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने कार्यकर्ता मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं. नेस्को सेंटरमध्ये शिंदेंच्या मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं. एकनाथ शिंदेंनी त्यांच्या भाषणात उद्धव ठाकरे यांचं नाव न घेता त्यांच्यावर सडकून टीका केली..एकनाथ शिंदे म्हणाले की, काल-परवापासून काही कुत्रे भुंकत आहेत.. पण कुत्रे झुंडीने येऊन भुंकतात, टायगर एकटा येतो.. ही शिवसेना आहे. आज महाराष्ट्रात बाळासाहेबांचे विचार, धर्मविरांचे विचार घेऊन आपण पुढे चाललो आहोत. हा तर ट्रेलर आहे, पिक्चर अजून बाकी आहे.असं म्हणत एकनाथ शिंदेंनी भविष्यात आणखी मोठे नेते पक्षात येतील, असे संकेत दिले आहेत. शिंदे पुढे म्हणाले, शिवसेना म्हणजे राजकीय पक्ष नाही, फक्त वादळ आहे. खुर्चीसाठी बाळासाहेबांचे विचार तुम्ही सोडले. त्यांच्या हयातीत तुम्ही त्यांना त्रास दिला. ज्यांनी बाळासाहेबांची शिवसेना वाचवायचं काम केलं, त्यांचे विचार जिवंत ठेवण्याचं काम केलं, त्यांनाच आज तुम्ही शिव्या देताय..आताची मोठी बातमी: Rishabh Pant लखनौ सुपर जायंट्सची साथ सोडली? कमी पैशात नव्या संघात होणार दाखल... वाचा पडद्यामागची गोष्ट.शिवसेना कुणी फोडली?''शिवसेना पहिल्यांदा राष्ट्रवादीने आणि दुसऱ्यांदा काँग्रेसने फोडली होती, आता मात्र तुम्ही त्यांच्यासोबतच जाऊन बसला आहात.. शिवसेनेचे ४० आमदार होते, एकनाथ शिंदेने ६० आमदार निवडून आणले आहेत. आमदार, खासदार, नगराध्यक्ष, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, सभापती आहेत. चांदा ते बांदा शिवसेनामय करुन टाकण्याचं काम आपण केलं आहे.'' असं एकनाथ शिंदे म्हणाले..Mayor Manjusha Nagpure : टँकरचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करणार.''देवेंद्र फडणवीस आणि माझ्यात चुगली करण्याचं काम''काही लोक देवेंद्र फडणवीस आणि माझ्यात वितुष्ट आणण्याचं काम करत आहेत.. लपून-छपून फडणवीसांना भेटतात, पण तेच आम्हाला सगळं सांगतात. त्यामुळे तुम्ही काहीही प्रयत्न केले तर त्याचा उपयोग होणार नाही. ही महायुती वेगाने पुढे जाणार आहे... असा विश्वास एकनाथ शिंदेंनी व्यक्त केला.उपमुख्यमंत्री शिंदे पुढे बोलले की, ज्याला जायचं त्यांनी खुशालं जावं, असं ते म्हणतात.. जा-जा म्हणून आता सगळेच जाऊ लागले आहेत. याचं त्यांनी आत्मपरिक्षण केलं पाहिजे. आता त्यांच्याकडे फक्त काटे आणि चमचे शिल्लक राहिलेले आहेत.. अशाने कसा पक्ष वाढेल? तुम्हारे पांव के निचे जमीन नहीं, कमाल है की फिर भी तुम्ही यकिन नही.. अशी शेरेबाजी शिदेंनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.