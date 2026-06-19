महाराष्ट्र बातम्या

Eknath Shinde: ''ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है..'', एकनाथ शिंदेंचं मोठं विधान; पक्षात येणाऱ्यांबद्दल थेटच बोलले

Shiv Sena Foundation Day Row: ''शिवसेना पहिल्यांदा राष्ट्रवादीने आणि दुसऱ्यांदा काँग्रेसने फोडली होती, आता मात्र तुम्ही त्यांच्यासोबतच जाऊन बसला आहात..''
Eknath Shinde speech updates

Eknath Shinde speech updates

esakal

संतोष कानडे
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Shiv sena Vardhapan: शिवसेनेच्या वर्धापन दिनानिमित्त मुंबईत शिवसेना पक्ष आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने कार्यकर्ता मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं. नेस्को सेंटरमध्ये शिंदेंच्या मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं. एकनाथ शिंदेंनी त्यांच्या भाषणात उद्धव ठाकरे यांचं नाव न घेता त्यांच्यावर सडकून टीका केली.

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