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Eknath Shinde Aditya Thackeray : "कोण होतास तू, काय झालास तू... अरे वेड्या, असा वाया गेलास तू" एकनाथ शिंदेची आदित्य ठाकरेंवर सडकून टीका

Aditya Thackeray Latest News : राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात आदित्य ठाकरे यांनी सरकारवर टीका केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी "कोण होतास तू, काय झालास तू... अरे वेड्या, असा वाया गेलास तू" असे म्हणत प्रत्युत्तर दिले.
Eknath Shinde Aditya Thackeray monsoon session

Eknath Shinde Aditya Thackeray monsoon session

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Eknath Shinde Targets Aditya Thackeray : विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफीसह विविध मुद्द्यांवरून विरोधकांनी राज्य सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. मात्र, त्याला प्रत्युत्तर देताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आदित्य ठाकरे यांच्यावर जोरदार निशाणा साधत मिश्किल शैलीत "कोण होतास तू, काय झालास तू..." अशी टिप्पणी केली. तसेच जयंत पाटील आणि नाना पटोले यांनाही लक्ष्य करत "पोराटोरांच्या नादाला कशाला लागता?" असा टोला लगावला.

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