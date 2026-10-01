Eknath Shinde Drought Tweet : यंदा पावसाने दगा दिला; एकनाथ शिंदे यांचे ट्वीट चर्चेत, नेमकं काय म्हणाले शिंदे

Eknath Shinde farmers appeal : यंदा पावसाने दगा दिल्याने राज्यातील अनेक भागांत पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. उभी पिके करपली असून शेतकरी दुष्काळाच्या संकटाला सामोरे जात आहेत. अशा परिस्थितीत आगामी धार्मिक, सांस्कृतिक उत्सव साधेपणाने साजरे करून त्यावरील खर्च दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी आणि पुनर्वसनासाठी द्यावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे..शिंदे हे गेल्या काही दिवसांपासून विदर्भाच्या दौऱ्यावर होते. दुष्काळग्रस्त भागांना भेटी देऊन त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. या दौऱ्यानंतर त्यांनी आज समाजमाध्यमांवर संदेश देत दुष्काळाची परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडल्या.."या राज्याच्या तिजोरीवर पहिला हक्क आमच्या बळीराजाचा आहे," असे सांगत सरकार आणि शिवसेना पक्ष शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा असल्याचे शिंदे यांनी म्हटले आहे. सरकारकडून सर्वतोपरी मदत केली जात असतानाच समाज म्हणूनही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले..Chha. Sambhajinagar Drought : दुष्काळानं माझा लेक न्येला... त्याची राख बगून काळीज फाटतं हो ; आत्महत्या केलेल्या तरुण शेतकऱ्याच्या मातेची काळीज पिळवटून टाकणारी भावना.शेतकरी चिंताक्रांत असताना नवरात्रोत्सव तसेच आगामी धार्मिक, सांस्कृतिक उत्सव आणि समारंभ धुमधडाक्यात साजरे करणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे हे उत्सव अत्यंत साधेपणाने साजरे करावेत आणि त्यासाठीचा निधी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी द्यावा, असे आवाहन शिंदे यांनी शिवसेनेचे पदाधिकारी, सामाजिक संस्था आणि राज्यातील जनतेला केले."यंदाच्या उत्सवाचा खर्च वाचवून जर आपण शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांतील अश्रू पुसू शकलो आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद आणू शकलो, तर तीच आदिशक्ती जगदंबेची खरी सेवा ठरेल," असेही शिंदे यांनी म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.