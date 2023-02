कसबा विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार मुक्ता टिळक आणि चिंचवड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांचे निधन झाल्याने या दोन्ही जागांसाठी आज पोटनिवडणूक होत आहे. कसबा मतदारसंघात भाजपचे उमेदवार हेमंत रासने आणि काँग्रेसचे उमेदवार रवींद्र धंगेकर या दोघांमध्ये चुरशीची लढत होत आहे. दरम्यान, भाजप उमेदवार हेमंत रासने अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. (Election Commission will take action against BJP candidate Hemant Rasane for breach the code of conduct)

हेमंत रासने यांनी थेट मतदान केंद्रात भाजप या पक्षाचे चिन्ह असलेली पट्टी गळ्यात घालून प्रवेश केला. या प्रकारामुळे रासने यांनी आचारसंहितेचा भंग केल्याचे स्पष्ट दिसून आले.

उमेदवार असूनही निवडणूक चिन्ह असलेली पट्टी गालून मतदान केंद्रावर १०० मीटरच्या आत प्रवेश कसा केला? बंदोबस्तसाठी असलेले पोलिसांनी तसेच निवडणूक कर्मचारी यांनी प्रतिबंध कसं केलं नाही. असा सवाल उपस्थित होत आहे.

मतदानादिवशी रासने यांनी उल्लंघन केले असल्याने या प्रकाराची आपण गंभीर दखल घेऊन त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई करुन त्यांची उमेदवारी रद्द करावी तसेच इतर कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अन्य कर्मचाऱ्यांवर देखील कडक कारवाई कराही.

अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या रुपाली पाटील यांनी केली आहे. त्यामुळे निवडणुक आयोग कोणती कारवाई करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिलं आहे.