Ethanol Production Restrictions: उसापासून इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंध?; साखरेचे भाव नियंत्रणासाठी उत्पादन वाढविणार

पुणे: देशात साखरेचे भाव विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहेत. त्यातच कमी पावसामुळे यंदा उसाचे उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे साखरेचे उत्पादन वाढविण्यासाठी सरकारकडून उसापासून इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंध आणण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आणि साखर कारखान्यांच्या सूत्रांनी दिली. ‘रॉयटर्स’ या वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, सप्टेंबरमध्ये संपणाऱ्या चालू हंगामात कारखान्यांनी एकूण साखर उत्पादनाच्या १० टक्के म्हणजेच ३० लाख टन साखर इथेनॉल निर्मितीसाठी वळवली आहे. .मात्र यंदा प्रमुख ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये कमी पावसाचा ऊस पिकाला फटका बसत आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात ऊस उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या नव्या गाळप हंगामात इथेनॉल निर्मितीसाठी उसाचा वापर कमी करून साखरेचे उत्पादन वाढविण्याचा सरकारचा विचार आहे.देशात साखरेचा भाव मागील दोन महिन्यांमध्ये १० टक्क्यांनी वाढून विक्रमी पातळीवर पोहोचला आहे..Gold Price: सोन्यात १० हजारांची, तर चांदीत २० हजारांची उसळी; सुवर्ण बाजाराची तेजीकडे वाटचाल.साखरेचा वाढलेला भाव पुढील तीन महिने टिकून राहण्याची शक्यता आहे. या काळात साखरेचा पुरवठा कमी राहून सणांमुळे मागणी वाढणार आहे. याचा आधार साखरेच्या भावाला असणार आहे.या क्षेत्रातील जाणकारांच्या माहितीनुसार, सरकार यंदा जास्त साखरेचे प्रमाण असलेल्या उसाचा रस आणि बी-हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मिती थांबविण्यास कारखान्यांना सांगू शकते. त्याऐवजी कमी साखरेचे प्रमाण असलेल्या सी-हेवी मोलॅसिसपासूनच इथेनॉल निर्मिती करण्याची परवानगी कारखान्यांना मिळण्याची शक्यता आहे..मला आजही महागड्याच.... मोहसीनने दुसऱ्या पत्नीसोबत फोटो शेअर करताच उर्मिला मातोंडकरने मारला टोमणा; पोस्ट करत म्हणाली .कारखान्यांसाठी यंदा साखरच फायद्याची?केंद्र सरकारने आधीच साखर निर्यातीवर बंदी घातली आहे. तसेच मागील महिन्यात विक्रेत्यांवर साठा मर्यादाही लागू केली आहे. आता इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंध येण्याची शक्यता आहे. मात्र या निर्बंधाचा कारखान्यांना फारसा तोटा होण्याची शक्यता नाही. कारण यंदा इथेनॉल निर्मितीपेक्षा साखर उत्पादन करून विकणे अधिक फायदेशीर ठरणार आहे, असे साखर उद्योगातील जाणकारांनी सांगितले..मका, तांदळाचा पर्यायइथेनॉल निर्मितीसाठी उसाच्या वापरावर निर्बंध आल्यास पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे अर्थात ई-२० धोरण कायम ठेवण्यासाठी मका आणि तांदळाचा वापर वाढवावा लागणार आहे. उसाचा वापर जेवढा कमी होईल, तेवढ्या प्रमाणात मका आणि तांदळाची गरज वाढेल. देशात सध्या मका आणि तांदळाचा साठा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.