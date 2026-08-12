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Ethanol Production Restrictions: उसापासून इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंध?; साखरेचे भाव नियंत्रणासाठी उत्पादन वाढविणार

Rising Sugar Prices Drive Production Policy Debate: साखरेचे भाव विक्रमी पातळीवर पोहोचल्याने आणि यंदा उसाचे उत्पादन घटण्याची शक्यता असल्याने केंद्र सरकार उसापासून इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंध आणण्याचा विचार करत असल्याची माहिती आहे.
Ethanol Production Restrictions

Ethanol Production Restrictions

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: देशात साखरेचे भाव विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहेत. त्यातच कमी पावसामुळे यंदा उसाचे उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे साखरेचे उत्पादन वाढविण्यासाठी सरकारकडून उसापासून इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंध आणण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आणि साखर कारखान्यांच्या सूत्रांनी दिली. ‘रॉयटर्स’ या वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, सप्टेंबरमध्ये संपणाऱ्या चालू हंगामात कारखान्यांनी एकूण साखर उत्पादनाच्या १० टक्के म्हणजेच ३० लाख टन साखर इथेनॉल निर्मितीसाठी वळवली आहे.

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