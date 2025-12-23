महाराष्ट्र बातम्या

EVMवर आता राष्ट्रीय पक्षाचे उमेदवार आधी, नंतर प्रादेशिक पक्ष आणि अपक्ष; ZP, पंचायत समिती निवडणुकीच्या नियमात बदल

ZP and Panchayat samiti : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या नियमात बदल करण्यात आला आहे. ग्रामविकास खात्याकडून यासंदर्भात अधिसूचना जारी करण्यात आली असून आगामी निवडणुकीत हे नियम लागू होणार आहेत.
national party priority on EVM voting machine

national party priority on EVM voting machine

Esakal

सूरज यादव
Updated on

राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणूक नियमात बदल करण्यात आलाय. याबाबत राज्याच्या ग्रामविकास खात्याकडून अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. ईव्हीएम मशिनवर उमेदवारांचे क्रम हे राष्ट्रीय पक्ष, प्रादेशिक पक्ष आणि त्यानंतर अपक्ष उमेदवार असा असे असणार आहेत. या क्रमानेच उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध केली जाईल.

Loading content, please wait...
maharashtra
political
election
panchayat samiti
zp election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com