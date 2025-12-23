EVMवर आता राष्ट्रीय पक्षाचे उमेदवार आधी, नंतर प्रादेशिक पक्ष आणि अपक्ष; ZP, पंचायत समिती निवडणुकीच्या नियमात बदल

राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणूक नियमात बदल करण्यात आलाय. याबाबत राज्याच्या ग्रामविकास खात्याकडून अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. ईव्हीएम मशिनवर उमेदवारांचे क्रम हे राष्ट्रीय पक्ष, प्रादेशिक पक्ष आणि त्यानंतर अपक्ष उमेदवार असा असे असणार आहेत. या क्रमानेच उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध केली जाईल..जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत यापूर्वी आडनावाच्या अद्याक्षरानुसार नावांचा क्रम ठरत असे. यामुळे राष्ट्रीय पक्षाच्या आणि प्रादेशिक पक्षांच्या उमेदवारांची नावं खाली जात असत. पण आता नव्या नियमानुसार राष्ट्रीय पक्ष आणि प्रादेशिक पक्षाच्या उमेदवारांची नावं सर्वात वरती असणार आहेत..Sindkhed Raja Nagaradhyaksha Election : शरद पवारांचा २१ वर्षीय उमेदवार बनला नगराध्यक्ष, १५८ मतांनी विजयी; कोण आहे सौरभ तायडे?.राज्य सरकारने पंचायत समिती निवडणूक नियमात बदल करत ही सुधारणा केलीय. यासंदर्भात १५ डिसेंबर २०२५ रोजी ग्रामविकास खात्याकडून अधिसूचना जारी करण्यात आलीय. यानुसार उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करण्याची पद्धत बदलली आहे. हे नियम तात्काळ लागू केले असून आगामी पंचायत निवडणूकीत यापद्धतीनेच उमेदवारांची नावे दिसणार आहेत..चार गटनव्या नियमानुसार चिन्ह वाटपानंतर उमेदवारांची यादी चार गटात विभागून प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. त्यात राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरीय पक्षाचे उमेदवार सुरुवातीला असतील. यानंतर इतर राज्यातील राज्य स्तरीय पक्षाचे उमेदवार, तिसरा गट राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी असलेला पण मान्यता नसलेल्या पक्षांचे उमेदवार आणि चौथा गट अपक्ष उमेदवारांचा असेल..मराठी अद्याक्षरानुसार क्रमचार गटातील उमेदवारांची नावे ही मराठी अद्याक्षरानुसार असतील. उमेदवाराचं आडनाव, नाव आणि पत्ता अशा क्रमाने ही माहिती देण्यात येणार आहे. नावाच्या क्रमावरून होणाऱ्या तक्रारी आणि वाद यामुळे टळतील अशी अपेक्षा आहे..फॉर्म ३ मध्ये बदलनमुना क्रमांक तीन बदलला असून आता नव्या नमुन्यात प्रवर्ग, अनुक्रमांक, उमेदवाराचं नाव, पत्ता, निवडणूक चिन्ह ही माहिती एकत्रित द्यावी लागणार आहे. सर्व गटांसाठी सलग अनुक्रमांक ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.