महाराष्ट्रातील ८५ मेगावॅट पॉवर प्लांट इव्होनिथ स्टीलच्या ताब्यात; ऊर्जा सुरक्षिततेला बळ, प्रकल्पामुळे विस्ताराला चालना

मुंबई : इव्होनिथ स्टीलने दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता (IBC) प्रक्रियेअंतर्गत महाराष्ट्रातील वर्धा येथील इंद्रजित पॉवर प्रा. लि. (IPPL) या कंपनीचे २३२ कोटी रुपयांमध्ये यशस्वी अधिग्रहण पूर्ण केले आहे. राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने (NCLT) २० एप्रिल २०२६ रोजी इव्होनिथ स्टीलची यशस्वी ठराव अर्जदार (SRA) म्हणून निवड मंजूर केली होती. त्यानंतर कंपनीने आता अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. इंद्रजित पॉवर प्रा. लि. ही ८५ मेगावॅट क्षमतेची कोळसा-आधारित वीज निर्मिती कंपनी असून, इव्होनिथ स्टीलच्या विद्यमान तसेच आगामी विस्तार योजनांसाठी आवश्यक वीजपुरवठा करण्याची तिची क्षमता आहे. या अधिग्रहणामुळे कंपनीची ऊर्जा सुरक्षितता अधिक मजबूत होण्यास मदत होणार असून भविष्यातील वाढीसाठीही महत्त्वाचा आधार मिळणार आहे..कंपनीसाठी हे धोरणात्मक अधिग्रहण अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार असून, यामुळे स्पर्धात्मक खर्चात मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा स्वावलंबन साध्य होणार आहे. तसेच कंपनीच्या सध्याच्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्याबरोबरच सुरू असलेल्या विस्तार प्रकल्पाच्या पूर्ततेसाठीही आवश्यक ऊर्जा सुरक्षितता उपलब्ध होणार आहे. इंद्रजित पॉवर प्रा. लि. (IPPL) हा वीज प्रकल्प वर्धा येथील इव्होनिथ स्टीलच्या उत्पादन प्रकल्पालगतच स्थित आहे. त्यामुळे विद्यमान उत्पादन कार्याशी संबंधित वाहतूक आणि पुरवठा साखळीचे व्यवस्थापन अधिक सुलभ होणार असून, वीज वहनादरम्यान होणारे ऊर्जा नुकसान (ट्रान्समिशन लॉसेस) देखील कमी होण्यास मदत मिळणार आहे..Mumbai: मुंबईतील विहार तलावाला पौर्तुगीजकालीन इतिहास, पावणेचारशे वर्षांपूर्वीचे अवशेष अजूनही जिवंत.इव्होनिथ स्टीलचे अध्यक्ष जय साराफ म्हणाले, "स्टील उत्पादन प्रकल्प हे ऊर्जेचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करणारे उद्योग आहेत. त्यामुळे ऊर्जा स्रोतांमधील आमचे स्वावलंबन वाढविल्याने आमच्या वाढीच्या प्रवासात उत्पादन प्रक्रियेसाठी अखंड आणि निर्बाध वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्यास मदत होईल. आम्ही उत्पादन क्षमता आणखी वाढविण्याची योजना आखली आहे आणि आमच्या वीज गरजा स्पर्धात्मक खर्चात पूर्ण करण्यासाठी हे अधिग्रहण अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.".इव्होनिथ स्टीलबद्दलइव्होनिथ मेटॅलिक्स लिमिटेड (EML) आणि इव्होनिथ व्हॅल्यू स्टील लिमिटेड (EVSL) यांच्या एकत्रित स्वरूपातून वर्धा येथे उभारलेला स्टील संकुल म्हणजे इव्होनिथ स्टील होय. कंपनी ही १.४ दशलक्ष टन वार्षिक (MTPA) उत्पादन क्षमतेची एकात्मिक स्टील उत्पादक कंपनी आहे. महाराष्ट्रातील नागपूरजवळ, मध्य भारतातील धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या ठिकाणी कंपनीचे उत्पादन प्रकल्प असून, येथे स्वतंत्र रेल्वे साइडिंगसह आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे देशातील प्रमुख बाजारपेठांपर्यंत सहज पोहोच साधता येते तसेच महत्त्वाच्या कच्च्या मालाच्या स्रोतांजवळ असल्याचा लाभही कंपनीला मिळतो..इव्होनिथ मेटॅलिक्स लिमिटेड (EML) ही कंपनी हॉट मेटल आणि पिग आयर्नचे उत्पादन करून ते इव्होनिथ व्हॅल्यू स्टील लिमिटेड (EVSL) तसेच इतर ग्राहकांना पुरवते. त्यानंतर EVSL या हॉट मेटलपासून स्टील तयार करून हॉट-रोल्ड कॉइल्स, कोल्ड-रोल्ड कॉइल्स, गॅल्वनाइज्ड कॉइल्स आणि शीट्स यांसारखी मूल्यवर्धित फ्लॅट स्टील उत्पादने निर्मिती करते. भविष्यात कंपनी डक्टाइल आयर्न पाईप्स उत्पादन क्षेत्रातही प्रवेश करणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.