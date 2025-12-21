महाराष्ट्र बातम्या

‘एक्साईज’ अधीक्षकांच्या सोलापूर जिल्ह्यातील हातभट्ट्यांवर धाडी! थंडीत सकाळी सहा वाजता पथकांची कारवाई, ढाब्यांवरही ‘या’ कारणाने कारवाई

तात्या लांडगे
Updated on

तात्या लांडगे

सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यातील बक्षी हिप्परगा परिसरातील वडजी तांडा व सीताराम तांडा हद्दीत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक भाग्यश्री जाधव यांच्या नेतृत्वात रविवारी (ता. २१) धाडी टाकण्यात आल्या. सकाळी सहा वाजता राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या (एक्साईज) पथकाने धाडी टाकून तेथील १५ हजार १४० लिटर गुळमिश्रित रसायन व ३४५ लिटर हातभट्टी नष्ट केली.

महापालिका निवडणूक आणि ३१ डिसेंबरच्या पार्श्वभूमीवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकांकडून जिल्ह्यातील अवैध हातभट्ट्यांवर धाडी टाकल्या जात आहेत. मागील दोन दिवसांत २२ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या कारवाईत १५ हजारांहून अधिक लिटर गुळमिश्रित रसायन, दीड हजार लिटर हातभट्टी, देशी-विदेशी दारू, बिअर, एक टेम्पो, चार दुचाकी, असा एकूण १८ लाख १३ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

पहाटेच्या सुमारास किंवा सायंकाळी या धाडी टाकल्या जात आहेत. ही कारवाई निरीक्षक ए. व्ही. घाटगे, राकेश पवार, पंकज कुंभार, सचिन भवड, दुय्यम निरीक्षक राम निंबाळकर, धनाजी पोवार, सुखदेव सिद, सचिन शिंदे, समाधान शेळके, पंकज संपकाळ, सहायक दुय्यम निरीक्षक मुकेश चव्हाण, संजय चव्हाण यांच्या नेतृत्वातील पथकाने पार पाडली.

आठ ढाब्यांवरील ३२ जणांवरही गुन्हे

अवैधरीत्या मद्यविक्री करणाऱ्या व मद्य पिण्याची सोय करून त्यासाठी परवानगी देणाऱ्या आठ ढाबा चालकांवरही गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यात हॉटेल राजमुद्रा, हॉटेल गोकूळ, धनगरवाडा, के. के. मटण भाजनालय, हॉटेल अरहान अशा ढाबे, हॉटेल्सचा समावेश आहे. याशिवाय त्याठिकाणी मद्यपान एकूण २४ जणांवरही गुन्हे दाखल झाले आहेत. आगामी काळात देखील अशीच कारवाई सुरु राहणार असल्याचे अधीक्षक भाग्यश्री जाधव यांनी स्पष्ट केले आहे.

