शेतकऱ्यांनो सावधान! PM Kisanचा 24वा हप्ता येण्याआधी ‘ही’ एक गोष्ट तपासा, नाहीतर लाभापासून मुकाल

पीएम किसान सन्मान निधीच्या २४ व्या हप्त्याची वाट पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. जून महिन्यात महाराष्ट्रातील लाभार्थी शेतकऱ्यांना 'पीएम किसान योजने'अंतर्गत ६ हजार रुपये दिले जातात. हे पैसे चार महिन्याच्या अंतरात २००० रुपये असे दिले जाते. आतापर्यंत या योजनेतील २३ हप्ते पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. त्यानंतर २४वा हप्ता कधी येणार? असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला असताना याबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. .जून महिन्यात २३वा हप्ता दिल्यानंतर आता ऑक्टोबर महिन्यात पीएम किसान योजनेचा २४वा हप्ता जमा केला जाईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे पुढील हप्ता खात्यात जमा होईल की नाही, हे जाणून घेण्यासाठी लाखो शेतकरी उत्सुक आहेत..२४ व्या हप्त्याची स्थिती कशी तपासायची?१. तुमच्या मोबाईल फोनवर पीएम किसानची अधिकृत वेबसाइट, pmkisan.gov.in, उघडा.२. होमपेजवरील 'तुमची स्थिती जाणून घ्या' (Know Your Status) वर क्लिक करा.३. तुमचा नोंदणी क्रमांक आणि स्क्रीनवर दिसणारा सुरक्षा कोड (कॅप्चा) प्रविष्ट करा.४. तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवर प्राप्त झालेला ओटीपी सबमिट करा.५. स्क्रीनवर तुमच्या पेमेंट आणि आगामी हप्त्याबद्दलची माहिती दिसेल..२४ वा हप्ता कधी येऊ शकतो?शेतकऱ्यांमध्ये २० ऑक्टोबरच्या तारखेबद्दल मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू आहे. सरकारने २३ वा हप्ता २० जून २०२६ रोजी दिला होता, तर २२ वा हप्ता १३ मार्च २०२६ रोजी आला होता. २० जून ते २० ऑक्टोबरपर्यंत चार पूर्ण महिने आहेत. साधारणपणे दर चार महिन्यांनी हप्ते येत असल्याने, असा अंदाज आहे की ₹२,००० चा पुढचा हप्ता २० ऑक्टोबरच्या जवळपास येण्याची शक्यता आहे. मात्र याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आली नाही..ई-केवायसी करणे अनिवार्यतसेच या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ई-केवायसी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. जर तुम्ही ई-केवायसी केली नसेल तर तुम्ही योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू शकाल. त्यामुळे तुमची ई-केवायसी झाली हे लगेचच तपासून घ्या..ई-केवायसी करण्यासाठी तीन पर्याय आहेत. ते म्हणजे शेतकरी पीएम किसान वेबसाइटवर आधार आणि ओटीपी वापरून ई-केवायसी करू शकता. तसेच सीएससी (CSC) किंवा सेवा केंद्राला भेट देऊन बायोमेट्रिक ई-केवायसी देखील करता येते. किंवा पीएम किसान मोबाईल ॲप आणि आधार फेस आरडी ॲपद्वारे फेस ऑथेंटिकेशनद्वारे घरबसल्या ई-केवायसी करता येते..या तारखेबद्दलची खात्रीशीर बातमी मला कुठे मिळेल?कृषी मंत्रालय सहसा हप्ता येण्याच्या काही दिवस आधी तारीख जाहीर करते. ही माहिती पीएम किसान पोर्टल (pmkisan.gov.in) आणि सरकारच्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवर उपलब्ध होईल..दरम्यान, हप्त्याच्या तारखांबाबत सोशल मीडियावर अनेक संदेश आणि बातम्या फिरत आहेत. जोपर्यंत सरकारकडून पुष्टी मिळत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही व्हायरल संदेशांवर आंधळेपणाने विश्वास ठेवू नका. अचूक माहितीसाठी, केवळ अधिकृत वेबसाइट्स आणि सरकारी हँडलचाच संदर्भ घ्या, असे आवाहन प्रशासनाकडून केले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.