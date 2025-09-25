Explained: शेतकऱ्यांना फक्त प्रती गुंठा ८५ रुपये मिळणार; सरकारने शेतकऱ्यांना कसं गंडवलं? कोणते निकष लावले?

यावर्षी महाराष्ट्रात प्रचंड पाऊस झाला. या पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. जमीनदेखील खरडून निघाली. सरकारने नुकताच काढलेल्या शासन निर्णयामध्ये नुकसानीत शेतकऱ्यांसाठी १३ कोटींची मदत जाहीर केली, पण या मदतीवरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. कारण या मदतीत शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला आहे. नेमकी सरकारने किती मदत केली आणि कशी केली हे सविस्तर समजून घेऊया....आधी हे लक्षात घ्या की सरकारने जाहीर केलेली मदत ही जून ते ऑगस्ट २०२५ या कालावधीतील नुकसानीसाठी आहे. तर सप्टेंबरमधील नुकसानीसाठी पंचनामे बाकी असल्याने शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळण्याची शक्यता नाही..Marathwada floods: अप्रेझल सोडा, शेतकऱ्यांचं वर्षभराचं पॅकेज गेलं... पिकाची माती पाहून शेतकरी कोलमडला! .१,३३९.४९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूरजून ते ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या शेती नुकसानीसाठी १,३३९.४९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. सरकारच्या निर्णयानुसार, मंजूर निधी हा २ हेक्टर मर्यादेतील शेतीपिक नुकसानीसाठी आहे. हा निधी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषांनुसार खर्च केला जाईल.२७ मार्च २०२३ रोजीच्या राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषांनुसार ही मदत जाहीर करण्यात आली. केंद्र सरकारने १२ नैसर्गिक आपत्ती निश्चित केल्या असून, त्याव्यतिरिक्त राज्य शासनाने ३० जानेवारी २०१४ रोजी अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी, वीज कोसळणे, समुद्राचे उधाण व आकस्मिक आग या आपत्तींमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना मदत देण्याचे निश्चित केले आहे.आता २७ मार्च २०२३ च्या निकषांनुसार शेतकऱ्यांना मदत किती मिळणार? शेतकऱ्यांना विहित दराने मदत देण्यात येते. कोरडवाहू शेतीसाठी प्रति हेक्टर ८,८०० रुपये आणि बागायती शेतीसाठी प्रति हेक्टर १७,५०० रुपये दिले जातात. यात दोन हेक्टरपर्यंत मर्यादा आहे..निर्णय कसा बदलला?मात्र एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना या निकषात बदल झाले. २०२४ मध्ये सरकारनं मदत वाढवली होती. कोरडवाहू शेतीसाठी प्रति हेक्टर १३,६०० रुपये, तर बागायतीसाठी प्रति हेक्टर २७,००० रुपये अशी मदत जाहीर केली होती. तसेच मदतीसाठी क्षेत्रमर्यादा २ वरून ३ हेक्टरपर्यंत वाढवण्यात आली होती.हा निर्णय २०२५ मध्ये पुन्हा बदलण्यात आला. तेव्हा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते. आता जो शासन निर्णय जाहीर केला आहे, तो २०२३ च्या निकषांनुसार आहे. म्हणजेच आता शेतकऱ्यांना १३,५०० नाही तर ८,८०० रुपये मदत मिळेल. म्हणजेच प्रति हेक्टर ५,१०० रुपयांची कपात झाली आहे. केंद्र सरकारच्या निकषासारखेच राज्य सरकारचे निकष केल्याचे उत्तर चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलं होतं. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या आर्थिक जीवनावर गंभीर परिणाम करेल..सरकारच्या मदतीचं गणितएक हेक्टर म्हणजे अडीच एकर. गुंठ्यानुसार १०० गुंठे. आता सरकारच्या मदतीचं विश्लेषण केलं तर १०० गुंठ्यांसाठी ८,५०० रुपये, म्हणजेच एका गुंठ्यासाठी ८५ रुपये मिळणार आहेत. या मदतीमुळे शेतकऱ्यांना प्रचंड नुकसान सहन करावं लागत आहे. आधीच शेतकऱ्यांवर कर्जाचं ओझं असतं, त्यात तो पुन्हा कर्ज काढतो. शेतकऱ्यांचं संपूर्ण आयुष्य उद्ध्वस्त होतं.ॲग्रोवनचे पत्रकार अनिल जाधव म्हणाले, २०२२ मध्ये सरकारने एक जीआर काढला होता त्या जीआरनुसार पिकांसाठी मदत वाढवली होती. कारण निवडणुका होत्या. आता ती मदत पुन्हा कमी केली आहे. म्हणजे मध्ये दोन वर्ष वाढीव मदत दिली. आता ती पुन्हा कमी केली..जगूनही तीळ-तीळ मेल्यासारखे वाटते... पती गेल्यानंतर पत्नीने शेती कसली, पण निसर्गाचा कोप झाला... डोळ्यात पाणी आणणारी व्यथा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.