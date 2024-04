Accident News: ऊस तोडणी कामगारांचा भीषण अपघात; चौघांचा मृत्यू, १० जखमी

Mangalvedha News: ऊस तोडणीचे काम संपवून घराकडे परतत असताना रस्त्यालगत थांबल्यानंतर पाठीमागून ट्रकने दिलेल्या धडकेत तालुक्यातील ऊसतोडणी मजुरासह चौघांचा मृत्यू झाला. तर तब्बल 10 जण जखमी झाले आहेत मृतातील तिघे चिखलगीचे तर एक जण शिरनांदगीचा आहे.

सदरची घटना नागपूर रत्नागिरी महामार्गावर नागज फाट्याजवळ मध्यरात्री दोन वाजता दरम्यान घडली या घटनेतील सविस्तर माहिती अशी की, मंगळवेढा तालुक्याच्या दक्षिण भागात रोजगाराचे साधन नसल्यामुळे त्यांना रोजगारासाठी ऊस तोडणीचा पर्याय निवडावा लागतो त्यासाठी सांगली, सातारा, कोल्हापूर या ठिकाणी जावे लागते, (As there is no means of employment they have to choose the option of sugarcane cutting for employment)