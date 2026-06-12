आता डॉक्टरच्या मर्जीतल्या मेडिकलमधून औषधे घ्यायची गरज नाही; तुकाराम मुंढेंचा नवीन आदेश

अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आपला मोर्चा आता रुग्णालयांकडे वळवला आहे. रुग्णालयातील फार्मसीमधूनच औषधे खरेदी करणे कायद्याने बंधनकारक असून औषधे कुठून खरेदी करायची हा रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा मूलभूत अधिकार आहे, असे आदेश त्यांनी जारी केले आहेत. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या रुग्णालयांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे..तुकाराम मुंडे यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, ''अनेक रुग्णालयांकडून रुग्णांना त्यांच्या अंतर्गत फार्मसीतूनच औषधे घेण्यास भाग पाडले जात असल्याच्या तक्रारी एफडीएकडे सातत्याने येत होत्या. मात्र, कोणतीही संस्था किंवा रुग्णालय अशा प्रकारची सक्ती करू शकत नाही. बाहेरून औषधे खरेदी करणे हा रुग्णाचा वैयक्तिक निर्णय असून त्यावर कोणाचाही दबाव असू शकत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले..Degloor Drug License: देगलूरमध्ये औषध विक्रीत गंभीर अनियमितता; डी. अँड जी फार्माचे दोन्ही परवाने रद्द, २१ एप्रिलपासून खरेदी-विक्रीस संपूर्ण बंदी.खरं तर खासगी रुग्णालयांमध्ये स्वतःच्या फार्मसी चालवल्या जातात. अनेकदा बाहेरील मेडिकल स्टोअर्समध्ये तीच औषधे कमी दरात किंवा जेनेरिक स्वरूपात उपलब्ध असतात. तरीही काही ठिकाणी रुग्णांच्या नातेवाइकांना बाहेरून औषधे आणण्यास मज्जाव केला जातो, यासंदर्भात अनेक रुग्णांनी एफडीएकडे तक्रारी केल्या होत्या, त्या पार्श्वभूमीवर तुकाराम मुंडे यांनी हा निर्णय घेतला आहे..Manchar Crime : मंचरमध्ये अन्न व औषध प्रशासनाची धडक कारवाई; १०.७९ लाखांचा साठा जप्त.महत्त्वाचे म्हणजे त्यांच्या विभागाने यासंदर्भात आदेशही जारी केले आहेत. नव्या आदेशानुसार, डॉक्टरांनी औषधांचे प्रिस्क्रिप्शन रुग्णांच्या नातेवाइकांच्या ताब्यात देणे आवश्यक राहणार आहे. त्यानंतर रुग्णांना त्यांच्या सोयीनुसार कोणत्याही नोंदणीकृत मेडिकलमधून औषधे खरेदी करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असेल. त्यामुळे सर्वसामान्यांची आर्थिक लूट थांबण्यास मदत होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.