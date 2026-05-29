FDA Action: राज्यात एफडीएची धडक कारवाई! ३३ जणांना अटक; २७ आस्थापनांना लावले सील

Maharashtra FDA Action: राज्यात एफडीएची धडक कारवाई केली आहे. राज्यात विविध ठिकाणी छापे टाकून लाखो रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून, ३३ जणांना अटक करण्यात आली आहे.
मुंबई : राज्यात भेसळयुक्त अन्नपदार्थ, प्रतिबंधित गुटखाविक्री आणि अस्वच्छ पद्धतीने अन्न उत्पादन करणाऱ्यांविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने धडक मोहीम राबवत कारवाई केली आहे. राज्यभरातील विविध ठिकाणी छापे टाकून लाखो रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून, ३३ जणांना अटक, तर २७ आस्थापनांना सील करण्यात आले आहे.

