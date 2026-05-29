FDA Action: राज्यात एफडीएची धडक कारवाई! ३३ जणांना अटक; २७ आस्थापनांना लावले सील

मुंबई : राज्यात भेसळयुक्त अन्नपदार्थ, प्रतिबंधित गुटखाविक्री आणि अस्वच्छ पद्धतीने अन्न उत्पादन करणाऱ्यांविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने धडक मोहीम राबवत कारवाई केली आहे. राज्यभरातील विविध ठिकाणी छापे टाकून लाखो रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून, ३३ जणांना अटक, तर २७ आस्थापनांना सील करण्यात आले आहे..अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त म्हणून तुकाराम मुंढे यांनी तपास मोहीम राबविण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार गुटखा, पानमसाला, भेसळयुक्त दूध, नियमबाह्य खाद्यपदार्थ आणि अस्वच्छ उत्पादन प्रक्रिया उघडकीस आली. राज्यभरात ५३ आस्थापनापैकी ३४ ठिकाणी प्रतिबंधित पदार्थांची विक्री सुरू असल्याचे आढळले..Mumbai Local: मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत! पाऊण तास रेल्वे ठप्प; प्रवाशांचा खोळंबा; कारण काय?.२८ लाखांचा साठा जप्तकारवाईत पॅकबंद पाणी, दूध, नूडल्स, खाद्यतेल, आईस्क्रीम, मसाले, खवा, पनीर, तूप, बेसन आणि बेकरी पदार्थांचा सुमारे २८ लाख ७८ हजार रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. जळगावमध्ये गायीच्या दुधात खाद्यतेल मिसळून कृत्रिम दूध तयार केल्याचा प्रकार उघड झाला, तर पुण्यात रसायनांच्या सहाय्याने पिकवलेले आंबे जप्त करण्यात आले. धुळ्यात अस्वच्छ वातावरणात मटर बेसन उत्पादन सुरू असल्याचे आढळले. मुंबईतील धारावी भागात नियमांचे उल्लंघन करून नूडल्स उत्पादन सुरू असल्याचे समोर आले..CSMT ब्लॉकला मुदतवाढ! १३ जूनपर्यंत गाड्या दादर-ठाण्यापर्यंतच धावणार, प्रवाशांचे हाल होणार; पाहा वेळापत्रक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.