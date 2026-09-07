महाराष्ट्र बातम्या

India Russia Relation: चित्रपटांमुळे सांस्कृतिक बंध दृढ; भारत-रशियाबाबत गाेरेलेख यांचे प्रतिपादन

Films Strengthen India Russia Cultural Bonds Says Gorelek: भारतीय चित्रपटांतील प्रेमभावना, कौटुंबिक कथा आणि नायकाचा संघर्ष रशियन प्रेक्षकांना भुरळ घालतो; सोव्हिएत काळापासून सिनेमा भारत-रशिया सांस्कृतिक नात्याचा मजबूत दुवा
Films Play Key Role In Strengthening India Russia Cultural Ties Says Gorelek At Special Cultural Interaction

Films Play Key Role In Strengthening India Russia Cultural Ties Says Gorelek At Special Cultural Interaction

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : भारतीय चित्रपटांमधील कथेत प्रेमभावना असते. कुटुंब, व्यक्ती, समाज याबद्दलची आत्मीयता पाहायला मिळते. ही प्रेमभावनाच रशियातील प्रेक्षकांना भारतीय चित्रपटाशी जोडते. सोव्हिएत काळापासून भारत आणि रशियाचे सांस्कृतिक बंध चित्रपटांमुळे दृढ झाले आहेत, असे प्रतिपादन रशियाचे मुंबईतील उपवाणिज्यदूत व्हिक्टर गोरेलेख यांनी केले. ‘फ्रेम ऑफ सिव्हिलायझेशन’ या सत्रामध्ये भारत आणि रशिया या देशांतील चित्रपट या विषयावर व्हिक्टर यांनी आपले विचार मांडले.

Loading content, please wait...
India
Mumbai
Russia
Relationship
cultural celebrations
Marathi News Esakal
www.esakal.com