India Russia Relation: चित्रपटांमुळे सांस्कृतिक बंध दृढ; भारत-रशियाबाबत गाेरेलेख यांचे प्रतिपादन

मुंबई : भारतीय चित्रपटांमधील कथेत प्रेमभावना असते. कुटुंब, व्यक्ती, समाज याबद्दलची आत्मीयता पाहायला मिळते. ही प्रेमभावनाच रशियातील प्रेक्षकांना भारतीय चित्रपटाशी जोडते. सोव्हिएत काळापासून भारत आणि रशियाचे सांस्कृतिक बंध चित्रपटांमुळे दृढ झाले आहेत, असे प्रतिपादन रशियाचे मुंबईतील उपवाणिज्यदूत व्हिक्टर गोरेलेख यांनी केले. ‘फ्रेम ऑफ सिव्हिलायझेशन’ या सत्रामध्ये भारत आणि रशिया या देशांतील चित्रपट या विषयावर व्हिक्टर यांनी आपले विचार मांडले. .Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...नरेंद्र बंडबे यांनी सूत्रसंचालन केलेल्या परिसंवादात फेनॉमिनल ए. आय. संस्थेचे संस्थापक संजय रॉड्रिगेज यांनी भारतीय चित्रपटांबद्दल मनोगत व्यक्त केले. रशियामधील भारतीय चित्रपटांचा प्रभाव मांडताना व्हिक्टर गोरलेख म्हणाले, ‘‘सोव्हिएत काळापासून रशियन समाजावर भारतीय चित्रपटांचा प्रभाव आहे. राज कपूर, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय आणि आता राम चरण हे रशियामध्ये प्रसिद्ध आहेत. .चित्रपटाच्या कथेमध्ये नायकाचा संघर्ष, कथेमधील कौटुंबिक प्रसंग, प्रेमभावना या बाबी रशियन प्रेक्षकांना आकर्षित करतात. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे आता भारतीय चित्रपट रशियन भाषेतील पाहता येतात. दोन्ही देशातील चित्रपट निर्माते एकमेकांच्या देशांमध्ये चित्रीकरण करतात. भाषेची बंधने उरलेली नाहीत. त्यामुळे रशिया आणि भारतीय यांच्या संबंधांमध्ये सिनेमा हा सांस्कृतिक बंध म्हणून अधिक दृढ झाला आहे.’’.संजय रॉड्रिगेज म्हणाले, ‘‘चित्रपट ही भारताची सांस्कृतिक प्रभावशक्ती (सॉफ्ट पॉवर) आहे. भारतीय चित्रपटांमुळे देशाची ओळख आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झाली आहे. भारतीय चित्रपटांच्या कथा, संगीत यामुळे आपले चित्रपट परदेशात लोकप्रिय होतात. रशियामध्ये भारतीय चित्रपटांची उत्सुकता सुरुवातीपासूनच आहे. आपल्या चित्रपटांमध्ये समाजाचे प्रतिबिंब दिसते. चित्रपटाच्या कथा व्यवस्थेवर भाष्य करणाऱ्या असतात. त्यामुळे चित्रपट वास्तवदर्शी होतात. चित्रपट या कला प्रकारात भारतीयांनी आता हुकूमत निर्माण केली आहे.’’.Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.सांस्कृतिक आदान-प्रदान सोपे‘‘तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे चित्रपटनिर्मिती सोपी झाली. चित्रपट प्रदर्शन वितरण याच्यावर असणारा बाजारपेठीय प्रभाव कमी झाला. आता छोट्या गावांमधील, शहरांमधील कथाही चित्रपटातून पुढे येत आहेत. तंत्रज्ञानाचा प्रभाव चित्रपटनिर्मितीवरही दिसत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे (एआय) आता संवादाची अनेक व्यासपीठे उपलब्ध आहेत. यातून दोन भिन्न संस्कृतींमधील संवादही वाढत आहे. लोक शिक्षण, सामाजिक व्यवस्था, कला यावर मोकळेपणाने व्यक्त होत आहेत. सांस्कृतिक देवाणघेवाण करण्यासाठी हे अत्यंत सकारात्मक आहे,’’ असे रॉड्रिगेज म्हणाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.