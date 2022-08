अडीच वर्षात पाच वर्षांची काम करायचीत; फडणवीसांचा कार्यकर्त्यांना सल्ला

मुंबई : आपल्याकडे आता अडीच वर्षांचा कालावधी आहे, त्यामुळं या काळात पाच वर्षांची काम करायची आहेत, असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्षपदी चंद्रशेखर बावनकुळे यांची नियुक्ती झाल्याबद्दल त्यांच्या सत्कार समारंभात फडणवीस कार्यकर्त्यांशी बोलत होते. (Five years of work should be done in two and a half years Devendra Fadnavis advice to BJP Workers)

फडणवीस म्हणाले, आता आपलं सरकार आलं आहे. एकनाथ शिंदे आपले मुख्यमंत्री आहेत मी उपमुख्यंत्री आहे. आपल्याकडील अडीच वर्षे निघून गेली आहेत. आता पुढील अडीच वर्षात पाच वर्षांची धाव आपल्याला घ्यायची आहे. तसेच महाराष्ट्राची जी घडी विस्कळीत झाली होती. ज्या महाराष्ट्रात भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, अत्याचारांची मालिका सुरु झाली होती. ती मालिका थांबवून पुन्हा एकदा महाराष्ट्राला ट्रॅकवर आणून वेगानं तो धावला पाहिजे, हा प्रयत्न आपला आहे.

मागच्या काळात शेतकऱ्यांवर आपत्ती आली तरी सरकार घोषणा करायचं पण पैसे देत नव्हतं. पण आपल्या सरकारनं एनडीआरएफच्या दुप्पट मदत देण्याचा निर्णय आपण घेतला. आपलं सरकार आलेलं आहे आता सर्व अन्याय दूर करायचे आहेत. बावनकुळे यांच्या नेतृत्वात भाजपचा मोठा विस्तार होईल, असा विश्वासही फडणवीसांनी यावेळी व्यक्त केला. बावनकुळे हे ऊर्जामंत्री असताना त्यांनी या खात्याला न्याय दिला होता. आता प्रदेशाध्यक्षपदाला ते न्याय देतील असंही ते म्हणाले.

महाराष्ट्रात भाजपनं लोकाभिमुखता आधुनिकता दिली. नंतरच्या काळात मलाही प्रदेशाध्यक्षपदाचा सन्मान मिळाला. तत्पूर्वीच विदर्भाचे सुपूत्र असलेल्या सुधीर मुनगंटीवार, भाऊसाहेब फुंडकर आणि आता चंद्रशेखर बावनकुळे यांनाही मिळाला, असंही यावेळी फडणवीस म्हणाले.