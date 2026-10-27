महाराष्ट्र बातम्या

शेतकऱ्याच्या घरावर वन विभागाचा बुलडोझर! मुरबाडमधील कारवाईप्रकरणी नागरिकांचा संताप; तहसीलदारांकडे निवेदन

Forest Department Action: मुरबाडमध्ये शेतकऱ्याच्या घरावर वन विभागाने कारवाई केल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. या प्रकरणी नागरिकांनी तहसीलदारांकडे निवेदन सादर केले.
Forest Department demolishes farmer house

Forest Department demolishes farmer house

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुरबाड : शाई गावातील अनंत दत्तू भोईर यांच्या राहत्या घरावर बुलडोझर फिरवून वन विभागाने त्यांचे घर शुक्रवारी (ता. २३) जमीनदोस्त केले. ही कारवाई करताना वन विभागाने मानवी हक्क व नैसर्गिक न्यायाचे उल्लंघन केले, असा दावा सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मुरबाड तहसीलदारांकडे दिलेल्या निवेदनात केला आहे. याबाबत उपवनसंरक्षक तुषार काळभोर यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधला असता त्यांचा मोबाईल बंद होता.

Loading content, please wait...
Thane
maharashtra
Mumbai
Marathi News Esakal
www.esakal.com