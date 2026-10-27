शेतकऱ्याच्या घरावर वन विभागाचा बुलडोझर! मुरबाडमधील कारवाईप्रकरणी नागरिकांचा संताप; तहसीलदारांकडे निवेदन

मुरबाड : शाई गावातील अनंत दत्तू भोईर यांच्या राहत्या घरावर बुलडोझर फिरवून वन विभागाने त्यांचे घर शुक्रवारी (ता. २३) जमीनदोस्त केले. ही कारवाई करताना वन विभागाने मानवी हक्क व नैसर्गिक न्यायाचे उल्लंघन केले, असा दावा सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मुरबाड तहसीलदारांकडे दिलेल्या निवेदनात केला आहे. याबाबत उपवनसंरक्षक तुषार काळभोर यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधला असता त्यांचा मोबाईल बंद होता..भोईर कुटुंबासाठी तत्काळ पर्यायी निवासाची व्यवस्था करावी व नुकसानीची भरपाई देण्यात यावी, पाडलेल्या घराच्या जागेची संयुक्त मोजणी करावी, तालुक्यात वन विभागाच्या जागेवर बांधण्यात आलेल्या घरांची चौकशी करून कारवाई करावी, टोकावडे पोलिसांनी कोणाच्या आदेशावरून वन विभागाला पोलिस संरक्षण पुरविले याची चौकशी करावी, असेही निवेदनात म्हटले आहे..Mumbai News: वर्सोवा-वांद्रे सेतूला २०२८चा मुहूर्त! कोविड, कंत्राटदारातील बदल, कामाच्या व्याप्तीमुळे कामाला विलंब.या प्रकरणाची वन विभागाच्या न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. असे असतानाही उपवनसंरक्षक तुषार काळभोर यांनी घरमालक अनंत भोईर यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली नाही. या कारवाईप्रकरणी चौकशी करावी व संबंधित दोषींवर कारवाई करावी, असे निवेदनात म्हटले आहे..जबरदस्तीने घराबाहेर काढल्याची तक्रारकारवाईमुळे जीवनावश्यक वस्तूंचे नुकसान झाल्याने भोईर कुटुंब उघड्यावर पडले आहे. या घरामध्ये दोन महिन्यांच्या बाळाला त्याची आई दूध पाजत होती. वन कर्मचाऱ्यांनी त्यांना जबरदस्तीने घराबाहेर काढल्याची कुटुंबीयांची तक्रार आहे..Mumbai Local: ट्रेन पकडण्यासाठी मालगाडी खालून जाताना भीषण अपघात, तरुणीच्या दोन्ही पायांना गंभीर दुखापत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.