देशाच्या उच्च न्यायव्यवस्थेतील नियुक्ती आणि बदल्यांमध्ये एका विशिष्ट समाजाला झुकते माप दिले जात असून ओबीसी, अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), अल्पसंख्याक आणि महिलांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नसल्याचा गंभीर आरोप माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी केला आहे. .शुक्रवारी (२७ नोव्हेंबर) राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहून त्यांनी न्यायव्यवस्थेतील नियुक्ती व बदल्यांच्या प्रक्रियेत तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली..Mumbai Textile Museum Mazgaon : गिरणी कामगारांच्या घरांचा अन् मुलांच्या नोकऱ्यांचा प्रश्न पेटला! माझगावच्या 'टेक्स्टाइल म्युझियम'ला स्थायी समितीची मंजुरी.'५ टक्क्यांहून कमी लोकसंख्या असलेल्या समाजाचे ४० टक्क्यांहून अधिक न्यायाधीश'न्यायाधीशांच्या नियुक्ती आणि बदल्यांमध्ये विविधता, सर्वसमावेशकता आणि गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष होत असल्याची चिंता गवई यांनी पत्रातून व्यक्त केली आहे. कोणत्याही समाजाचे नाव न घेता त्यांनी पत्रात नमूद केले की, देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या ५ टक्क्यांहून कमी असलेल्या एका विशिष्ट समाजाचे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या संख्येत ४० टक्क्यांहून अधिक प्रतिनिधित्व आहे आणि अलीकडच्या काळात हे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले आहे..AI जगाला हादरवणाऱ्या दोन 'पाटलां'ची जोरदार चर्चा! राहुल पाटील आणि यश पाटील कोण आहेत? जाणून घ्या नेमकी कहाणी!.कॉलेजियमच्या अलीकडच्या शिफारशींमध्ये वंचित घटक, महिला आणि इतर खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना डावलून एकाच विशिष्ट घटकातील उमेदवारांना प्राधान्य दिले जात असल्याचे दिसून येते, असे त्यांनी म्हटले आहे..संसदेत मांडलेल्या अधिकृत आकडेवारीचा पत्रात दाखलाआपल्या मुद्यांच्या समर्थनार्थ गवई यांनी मार्च २०२५ मध्ये केंद्रीय कायदा मंत्र्यांनी राज्यसभेत सादर केलेल्या आकडेवारीचा दाखला दिला आहे :७१५ न्यायाधीशांपैकी आकडेवारी: २०१८ पासून विविध उच्च न्यायालयांमध्ये नियुक्त झालेल्या ७१५ न्यायाधीशांपैकी केवळ २२ अनुसूचित जातींचे (SC), १६ अनुसूचित जमातींचे (ST), ८९ इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि ३७ अल्पसंख्याक समाजाचे आहेत; म्हणजेच नियुक्त झालेल्या दर चार न्यायाधीशांमागे सुमारे तीन न्यायाधीश खुल्या प्रवर्गातील आहेत.२०२१ ते २०२६ मधील स्थिती: जानेवारी २०२१ ते जानेवारी २०२६ दरम्यान झालेल्या नियुक्त्यांमध्ये खुल्या प्रवर्गाचे प्रमाण जवळपास ८० टक्के राहिले आहे, तर लोकसंख्येत ४० ते ५० टक्के वाटा असलेल्या ओबीसी समाजाला १४ टक्क्यांपेक्षाही कमी प्रतिनिधित्व मिळाले आहे.जातीची नोंद नाही: सर्वोच्च न्यायालयातील नियुक्त्यांमध्ये जातीची नोंद ठेवली जात नाही आणि हे मौनच मूळ समस्येचा भाग असल्याचे गवई यांनी पत्रात अधोरेखित केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.