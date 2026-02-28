Maharashtra GAIL Project: आता वाऱ्यापासून वीज तयार होणार! गेल महाराष्ट्रात मेगा प्रकल्प उभारणार; पवनऊर्जा विस्ताराला बूस्ट मिळणार

देशातील सरकारी मालकीची गॅस कंपनी गेल लिमिटेडने महाराष्ट्रात एका मोठ्या पवन ऊर्जा प्रकल्पात गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपनी या प्रकल्पावर ₹१,७३६.२५ कोटी खर्च करणार आहे. या हालचालीचा उद्देश अक्षय ऊर्जा क्षमता वाढवणे आणि २०३५ पर्यंत निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट साध्य करणे आहे. कंपनीने नियामक फाइलिंगमध्ये म्हटले आहे की शुक्रवारी झालेल्या त्यांच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत १७८.२ मेगावॅट पवन ऊर्जा क्षमतेच्या प्रकल्पाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली..हा प्रकल्प करार मिळाल्यापासून २४ महिन्यांच्या आत पूर्ण होईल. कार्यान्वित झाल्यानंतर, ते गेलच्या विद्यमान अक्षय ऊर्जा क्षमतेचा लक्षणीय विस्तार करेल. कंपनीकडे सध्या ११७.९५ मेगावॅटची अक्षय ऊर्जा क्षमता आहे. याव्यतिरिक्त राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशमध्ये एकूण २७ मेगावॅटचे सौर प्रकल्प कार्यरत आहेत. गेलचे पवन ऊर्जा प्रकल्प गुजरात, कर्नाटक आणि तामिळनाडूमध्ये आधीच कार्यरत आहेत. .March 2026 Holidays: मार्च 2026 मध्ये शाळा–कॉलेज कोणत्या दिवशी बंद राहणार? जाणून घ्या होळी, गुढीपाडवा, ईदसह संपूर्ण सुट्ट्यांची यादी.ज्यामुळे स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रात त्यांची उपस्थिती हळूहळू मजबूत होत आहे. गेलने २०३५ पर्यंत स्कोप १ आणि स्कोप २ कार्बन उत्सर्जन शून्य करण्याचे आणि २०४० पर्यंत स्कोप ३ उत्सर्जन कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. कंपनी २०३५ पर्यंत त्यांची एकूण अक्षय ऊर्जा क्षमता ३.४ गिगावॅटपर्यंत वाढवण्याच्या दिशेने काम करत आहे. ही रणनीती भारताच्या ऊर्जा संक्रमण आणि हवामान उद्दिष्टांशी सुसंगत मानली जाते..महायुती सरकारचा मोठा निर्णय! आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये सदस्यांची थेट नियुक्ती होणार, समीकरणे बदलणार.पवन आणि सौरऊर्जेव्यतिरिक्त, गेल ग्रीन हायड्रोजन आणि कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG) सारख्या स्वच्छ ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये देखील गुंतवणूक करत आहे. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की ऊर्जा कंपन्या पारंपारिक इंधनांसोबतच ग्रीन एनर्जीवर अधिकाधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत. गेल ही भारतातील सर्वात मोठी नैसर्गिक वायू ट्रान्समिशन आणि मार्केटिंग कंपनी आहे, ज्याचे देशभरात सुमारे १८,००० किलोमीटर पसरलेले गॅस पाइपलाइन नेटवर्क आहे. कंपनी एलपीजी मार्केटिंग आणि पेट्रोकेमिकल व्यवसायात देखील सक्रिय भूमिका बजावते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.