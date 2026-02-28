महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra GAIL Project: आता वाऱ्यापासून वीज तयार होणार! गेल महाराष्ट्रात मेगा प्रकल्प उभारणार; पवनऊर्जा विस्ताराला बूस्ट मिळणार

Maharashtra wind power project: सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी गेल महाराष्ट्रात १७८.२ मेगावॅट क्षमतेच्या पवन ऊर्जा प्रकल्पासाठी १,७३६ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे.
Maharashtra wind power project

Maharashtra wind power project

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

देशातील सरकारी मालकीची गॅस कंपनी गेल लिमिटेडने महाराष्ट्रात एका मोठ्या पवन ऊर्जा प्रकल्पात गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपनी या प्रकल्पावर ₹१,७३६.२५ कोटी खर्च करणार आहे. या हालचालीचा उद्देश अक्षय ऊर्जा क्षमता वाढवणे आणि २०३५ पर्यंत निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट साध्य करणे आहे. कंपनीने नियामक फाइलिंगमध्ये म्हटले आहे की शुक्रवारी झालेल्या त्यांच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत १७८.२ मेगावॅट पवन ऊर्जा क्षमतेच्या प्रकल्पाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.

Loading content, please wait...
India
Power
Electricity
Project
GAIL India Limited Company
Wind

Related Stories

No stories found.