Ganesh Naik Eknath Shinde : ‘बाटलीतली भूतं बाहेर काढली, आता अंगाशी येत आहेत’; गणेश नाईक-एकनाथ शिंदेंमधील वाद पुन्हा उफाळला

Maharashtra Politics : राज्यात धर्म, जात आणि विविध प्रश्नांवरून आंदोलने सुरू असताना वनमंत्री गणेश नाईक यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे पुन्हा एकदा निशाणा साधला आहे. ‘काही लोकांनी लावलेल्या आगी आता विझत नाहीत. बाटलीतली भूतं बाहेर काढल्याने ती आता अंगाशी येत आहेत. त्यामुळे काढलेली भुतं पुन्हा बंद करण्याची ताकद ज्याच्यात असेल, त्यांनीच ती बाहेर काढावीत,’ अशी खोचक टीका नाईक यांनी केली..राज्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती असताना धर्म आणि जातीच्या नावावर आंदोलने सुरू आहेत. त्यामुळे राज्यकर्त्यांना त्याचा ताप होत असल्याचेही नाईक यांनी म्हटले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि गणेश नाईक यांच्यातील राजकीय वाद पुन्हा चर्चेत आला आहे..दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटी येथे उपोषण सुरू केले आहे. उपोषणाच्या १५व्या दिवशी त्यांनी मुंबईला जाण्याची घोषणा केली असून, २० सप्टेंबरपासून आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे..यापूर्वी मुंबईतील आंदोलनावेळी एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्यातील काही मागण्या अद्याप पूर्ण झालेल्या नसल्याचा दावा जरांगे यांनी केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर नाईक यांच्या वक्तव्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे..Eknath Shinde Chief Minister : 'एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यास सुखाचे दिवस येतील'; महायुतीतील मंत्र्यांच्या वक्तव्याने राजकीय खळबळ.दरम्यान, मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी बीड जिल्ह्यातील धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर ९ आणि १० सप्टेंबर रोजी रात्री रास्ता रोको करण्यात आला होता. या प्रकरणी गेवराई पोलिसांनी दोन स्वतंत्र फिर्यादी दाखल केल्या असून, ३९ आंदोलकांवर नावासह तर अन्य २५ ते ३५ आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यामध्ये महिला आंदोलकांचाही समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.