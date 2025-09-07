Ganesh Visarjan 2025 : लाडक्या गणरायाला भावपूर्ण निरोप ! दुसऱ्या दिवशीही राज्यासह देशभरात विसर्जन मिरवणुकांचा उत्साह

अनंत चतुर्दशीच्या पावसात लोक ढोल-ताशांसह आणि गुलालाच्या उधळणीसह रस्त्यावर गर्दी करून गणपतीच्या मूर्तीचे विसर्जन करण्यात आले. पुणे, मुंबईसह राज्यातील तसेच देशातील अनेक शहरांत विसर्जन मिरवणुंकाचा उत्साह पाहायला मिळाला. एक दोन तीन चार गणपतीचा जयजयकार, गणपती बाप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या अशा घोषणांनी घरच्या तसेच मंडळांच्या गणरायाला भावपूर्ण निरोप देण्यात आला. राज्यभरात दुसऱ्या दिवशीही विसर्जन मिरवणूकांचा उत्साह आहे. .मुंबई सह पुणे, नागपूर आणि राज्यांतील अनेक शहरातील गणपती विसर्जनाची मिरवणूक पाहण्यासाठी तसेच गणरायाला निरोप देण्यासाठी लोकांनी ठिकठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली होती. यावेळी पावसानेही हजेरी लावली. मुंबईतील प्रसिद्ध लालबागचा राजा गिरगावात दाखल दाखल झाला असून ही विसर्जन मिरवणूक १८ तासापासून सुरु आहे. पुण्यातील मानाच्या पाचही गणपतीचे ६ सप्टेंबर रोजी सायंकाळी विसर्जन झाले आहे. तरी अन्य गणेशमंडळांच्या गणपतीचे विसर्जन रविवारी सकाळीही सुरु आहे. .मुंबईत गणेश विसर्जनासाठी २१ हजारांहून अधिक पोलिस अधिकारी-जवान तैनात होते. तर पुण्यातही २० हजारांपेक्षा जास्त पोलिस तैनात आहेत. विसर्जन मिरवणुकीत कोणताही अनुचित प्रकार होऊ नये याची खबरदारी घेतली जात आहे. पुण्यात पोलिस १०००० सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे तर याशिवाय 50 पेक्षा जास्त ड्रोन शहरातील विविध विसर्जन स्थळांवरील गर्दीवर लक्ष ठेवून होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.