Konkan Railway: गणेशभक्तांना दिलासा! मुंबई-सावंतवाडी विशेष रेल्वेला अतिरिक्त थांबे, पण कुठे?

मुंबई : गणेशोत्सवानिमित्त मुंबई आणि कोकणदरम्यान धावणाऱ्या गणपती विशेष गाडीला वीर आणि खेडदरम्यान सापे वामने आणि विन्हेरे येथे थांबा मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे सापे वामने, करंजाडी, विन्हेरे तसेच परिसरातील प्रवाशांना गणेशोत्सवाच्या काळात मुंबई आणि कोकणादरम्यान प्रवासासाठी गणेशभक्तांना मोठा दिलासा मिळणार आहे..गणेशोत्सवासाठीच्या ०११०३/०११०४ मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस-सावंतवाडी रोड गणपती विशेष गाडीला वीर आणि खेडदरम्यान सुरुवातीला कोणताही थांबा देण्यात आला नव्हता. त्यामुळे या परिसरातील प्रवाशांना विशेष गाडीचा लाभ घेण्यासाठी वीर किंवा खेड स्थानक गाठावे लागत होते. प्रवाशांची ही गैरसोय लक्षात घेऊन अतिरिक्त थांबे देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर रेल्वे प्रशासनाने सापे वामने आणि विन्हेरे.Kandivali Fire: कांदिवलीत आगीची घटना, धुराने भरलेल्या व्यावसायिक इमारतीतून ११ जणांची सुटका; दोन तासानंतर आगीवर नियंत्रण .परतीच्या प्रवासात सकाळचा थांबा०११०४ सावंतवाडी रोड-मुंबई सीएसएमटी दैनिक गणपती विशेष गाडी १२ ते २७ सप्टेंबरदरम्यान धावणार आहे. सावंतवाडी रोडहून पहाटे ४.३५ वाजता सुटणारी गाडी विन्हेरे येथे सकाळी १०.१२ वाजता, तर सापे वामने येथे सकाळी १०.४० वाजता पोहोचेल. पुढे ही गाडी सायंकाळी ४.४० वाजता मुंबई सीएसएमटीला पोहोचणार आहे..या विशेष गाडीला दादर, ठाणे, पनवेल, पेण, रोहा, माणगाव आणि वीर या स्थानकांवरही थांबे आहेत. नव्या दोन थांब्यांमुळे वीर-खेड पट्ट्यातील ग्रामीण भागातील प्रवाशांना गणेशोत्सवाच्या गर्दीत मुंबई आणि कोकणादरम्यान प्रवासासाठी अतिरिक्त रेल्वे पर्याय उपलब्ध झाला आहे..येथे थांब्यांना मंजुरी दिली. ०११०३ मुंबई सीएसएमटी-सावंतवाडी रोड दैनिक गणपती विशेष गाडी ११ ते २६ सप्टेंबरदरम्यान धावणार आहे. मुंबई सीएसएमटीहून दुपारी ३.३० वाजता सुटणारी ही गाडी सापे वामने येथे रात्री ८.३८ वाजता, तर विन्हेरे येथे रात्री ८.५८ वाजता पोहोचेल..High Court Clerk Typing Test Chaos: कल्याण एपीएमसी परीक्षा केंद्रातील गोंधळामुळे हायकोर्ट लिपिक टायपिंग टेस्ट कोलमडली; २५०हून अधिक विद्यार्थ्यांचा ठिय्या.वेळापत्रक तपासा !गणेशोत्सवाच्या काळात विशेष गाड्यांच्या वेळापत्रकात किंवा थांब्यांमध्ये बदल होण्याची शक्यता असल्याने प्रवाशांनी प्रवासापूर्वी रेल्वेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर किंवा अधिकृत मोबाईल अॅपवर वेळापत्रक तपासावे..'जयपूर, अवंतिका एक्स्प्रेसला थांबा द्या'बोईसर रेल्वे स्थानकावर लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना थांबा मिळावा, या मागणीसाठी खैरेपाडा ग्रामपंचायतीचे सरपंच विवेक वडे यांनी खासदार डॉ. हेमंत सावरा यांची भेट घेतली. यावेळी मुंबई सेंट्रल-जयपूर, अवंतिका एक्स्प्रेसला बोईसर स्थानकावर थांबा मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली..औद्योगिकदृष्ट्या बोईसर महत्त्वाचे केंद्र आहे. येथे मोठ्या संख्येने कामगार, व्यापारी, विद्यार्थी आणि नोकरदार वर्गाचा वावर आहे. लांब पल्ल्याच्या गाड्यांचे थांबे वाढल्यास प्रवाशांची सोय होण्याबरोबर व्यापार, व्यवसाय, रोजगार, परिसराच्या आर्थिक विकासालाही चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. या मागणीबाबत खासदार डॉ. हेमंत सावरा यांनी सकारात्मक भूमिका घेतल्याने अपेक्षा वाढल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.