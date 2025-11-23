Gauri Garje Case : गौरी गर्जे मृत्यू प्रकरणात धक्कादायक दावा ! दुसऱ्या महिलेसोबतचे चॅटिंग सापडताच नवऱ्याने स्वत:वर ब्लेडने वार केले अन्...

भाजपच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांचे पीए अनंत गर्जे यांचीं पत्नी डॉ.गौरी गर्जे यांनी मुंबईतील राहत्या घरात गळफास घेऊन जीवन संपवल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. दरम्यान गौरीच्या नातेवाईकांनी तिची ही आत्महत्या नसून हत्या असल्याचा दावा केला आहे. .अनंत गर्जे यांचे दुसऱ्या महिलेशी अनैतिक संबंध होते.यावरुन पती-पत्नीमध्ये भांडण होत असे त्यामुळे गौरी तणावात होत्या, यातून त्यांनी जीवन संपविल्याची माहिती समोर येत आहे. वरळी पोलिसांनी याप्रकरणी चौकशीला सुरुवात असली तरी अद्याप अनंत गर्जे यांच्यासह तीन जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे..Pankaja Munde: पण, आमच्या लेकरांच्या ताटातले घेऊ नका;आरक्षणावरून पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांचे मत .गौरी गर्जे यांच्या मामांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले की, गौरी आणि तिच्या नवऱ्यामध्ये दोन महिन्यांपासून वाद होता.तिला आपल्या नवऱ्याचे विवाहबाह्य संबंध असल्याचे समजले. गौरीन नवऱ्याला समजावले आणि माफही केले तरही त्याचे त्या महिलेशी चॅटिंग सुरु होते. यावरु दोघांत भांडण झाले. , अनंत गर्जेने स्वत:च्या हातावर वार केले आणि म्हणाला, मी पण मरेन आणि तुला पण गुंतवेन. गौरी आत्महत्या करणारी मुलगी नव्हती, असे तिच्या मामांनी सांगितले. . गौरीच्या वडिलांकडे पुरावेगौरी पालवे आणि अनंत गर्जे यांचा विवाह फेब्रुवारी २०२४ मध्ये झाला होता. गौरीच्या घरच्यांनी लग्नासाठी 50 ते 60 लाख रुपये खर्च केला होता. बीडमध्ये हे लग्न झाले. त्यावेळी पंकजा मुंडेही या लग्नाला आल्या होत्या. लग्नानंतर गौरी यांना नवऱ्याच्या अनैतिक दुसऱ्या महिलेशी अनैतिक संबंध असल्याचे समजले. तिने ही बाब आपल्या आई-वडिलांना सांगितली. पण नातेवाईंकांना काय सांगणार? यामुळे तिच्या आई-वडिलांनी अंनत गर्जेच्याबाबतीत टाळाटाळ केली. गौरी वडिलांकडे अनंत गर्जे आणि दुसऱ्या महिलेच्या चॅटिंगचे पुरावे आहेत. असे मामांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.