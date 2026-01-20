Uday Samant : आर्थिक मंचावर मराठी उद्योजक दिसावेत; महाराष्ट्र निर्मिती क्षेत्राचे केंद्र बनतोय

झुरिक - ‘भविष्यामध्ये वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये आपल्या मराठी उद्योगपतींची गुंतवणूक दिसायला हवी. राज्य आता निर्मिती क्षेत्राचे केंद्र म्हणून नावारूपास येत आहे. धोरणात्मक पातळीवर राज्य सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.उद्योजकांना उद्योग उभारण्यासाठी तातडीने आवश्यक त्या परवानग्या मिळाव्यात म्हणून आपण ही सगळी प्रक्रियाच ऑनलाइन केली आहे. आता देशातील सर्वच उद्योजकांना भविष्यात आपण महाराष्ट्रातच गुंतवणूक करावी असे वाटू लागेल,’ असा विश्वास उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज व्यक्त केला..‘ग्लोबल इम्पॅक्ट फोरम’च्या व्यासपीठावर आज उद्योगमंत्री सामंत यांच्याशी ‘सकाळ’चे मुख्य संपादक नीलेश खरे आणि कार्यकारी संपादक शीतल पवार यांनी संवाद साधला. यावेळी सामंत यांनी राज्याच्या उद्योगकारणाचा उलगडा करत भविष्यातील वाटचालीवर सविस्तर भाष्य केले.राज्यातील उद्योग विस्ताराबाबत ते म्हणाले की, ‘महाराष्ट्रामध्ये आता अगदी चांद्यापासून बांद्यापर्यंत वेगवेगळ्या क्षेत्रातील निर्मिती उद्योग येत आहेत. मोठ्या उद्योगांपासून ते सुक्ष्म, लघू आणि मध्यम अशा उद्योगांचा त्यात समावेश आहे. आता विदर्भातील गडचिरोलीचेच उदाहरण घ्या ना... पूर्वी नक्षलवादी जिल्हा म्हणून तो ओळखला जात असे..आता त्याची ती ओळख पुसली गेली असून देशातील सर्वांत मोठा स्टील निर्मिती प्रकल्प त्या ठिकाणी साकार होतो आहे. तब्बल एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक या ठिकाणी होते आहे. राज्याच्या प्रत्येक भागामध्ये गुंतवणूक येत आहे. कोकणात त्यातही तळकोकणामध्ये उद्योग येत नाहीत, असा एक सार्वत्रिक समज होता पण तो देखील आम्ही दूर केला आहे.तीस हजार कोटी रुपयांचा सेमीकंडक्टर प्रकल्प त्या ठिकाणी आला आहे. सिंधुदुर्गमध्येही तीन ते साडेतीन हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक असणारा प्रकल्प येतो आहे. निर्मिती क्षेत्रातील उद्योगांसाठी महाराष्ट्र हेच राज्य आदर्श आहे, अशी उद्योजकांची धारणा झाली आहे..येत्या तीन ते चार दिवसांमध्ये आपल्याला आणखी एक आनंदाची बातमी ऐकायला मिळेल.’ मंत्री सामंत यांनी यावेळी सकाळ समूहाचे देखील कौतुक केले. ‘सकाळ समूहाने मोठे धाडस करून या सर्व उद्योजकांना इथे आणले त्याबद्दल त्यांचे करावे तेवढे कौतुक कमीच आहे,’ असे सामंत म्हणाले.समतोल विकासाचा ध्यास‘समतोल औद्योगिक विकासाला आमचे प्राधान्य आहे. नागपूरमधील पायाभूत सुविधा पाहिल्या तर हे शहर देखील आता आंतरराष्ट्रीय होऊ लागल्याचे दिसून येईल. गडचिरोलीला शेजारी राज्याशी जोडणारा पूल आम्ही तयार केला आहे. राज्याच्या अनेक भागांमध्ये शाश्वत विकास साकारणारे प्रकल्प साकार होऊ लागले आहेत..पंतप्रधान मोदींचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून ओळखले जाणारे ‘पीएम टेक्स्टाईल पार्क’ अमरावतीमध्ये साकार होणार आहे. मराठवाड्यात याआधी केवळ छत्रपती संभाजीनगरमधील ‘बजाज’च्या प्रकल्पाचा उल्लेख केला जायचा; एक आनंदाची गोष्ट आम्ही सांगू इच्छितो की येथील ऑटोमोटिव्ह प्रकल्पामध्ये साठ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे.पुण्यानंतरचे सर्वांत मोठे ऑटोमोटिव्ह हब म्हणून संभाजीनगर होते की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. येथील जमीन संपल्याने आम्ही आणखी सात हजार एकरचे भूसंपादन करणार आहोत. संरक्षण क्षेत्रामध्ये देखील आम्ही ताकदीने काम करत आहोत..आता उद्योगक्षेत्रासाठी आम्ही बारा धोरणे आखत असून त्यात विविध क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे. एवढेच नाही तर आम्ही बांबूसाठी देखील धोरण आणले. उद्योजकांना उत्तम सवलती आणि जमीन देऊन आम्ही महाराष्ट्रामध्ये आणू,’ असे सामंत यांनी सांगितले.नवी मुंबई डेटा हब बनणार‘पूर्वी डेटा सेंटरचा समावेश हा माहिती तंत्रज्ञानविषयक धोरणात केला जात असे. देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१५ मध्ये पहिले माहिती तंत्रज्ञानविषयक (आयटी) धोरण आणले त्यानंतर २०१९ ला ते संपले. अनेकांना ते पुढे नेण्यामध्ये रस नव्हता.आम्ही पुन्हा सत्तेमध्ये आल्यानंतर आयटी धोरण आखले पण त्यात डेटा सेंटरचा समावेश करणे टाळले. आयटीचे आणि डेटाचे वेगळे धोरण आखले. आता नवी मुंबई आणि परिसर डेटा हब बनेल आणि हे देशातील सर्वांत मोठे हब असेल,’ असा विश्वास सामंत यांनी व्यक्त केला..उद्योगांसाठी तातडीने परवानगीउद्योगांच्या उभारणीबाबत सामंत म्हणाले की, ‘पूर्वी एखादा प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी संबंधित उद्योजकांना विविध परवानग्या घेण्यासाठी खेटे घालावे लागत असत पण महायुतीच्या सरकारने यामध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणला.आम्ही यासाठी एक वेगळे पोर्टल सुरू केले असून आता आता त्यामाध्यमातून एखाद्या उद्योगाला केवळ तीस दिवसांच्या आत सर्वप्रकारच्या परवानग्या मिळतात. या प्रक्रियेत जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्याची वेळप्रसंगी चौकशी करण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे. याबाबतीत आम्ही ९९ टक्के मागण्यांना न्याय दिला आहे..‘मिलाप’ या अॅपमुळे जमिनींचे गैरव्यवहार थांबले. यामुळे खऱ्या उद्योजकांना सहज परवानगी मिळू शकते. उद्योजकांना आता ‘एमआयडीसी’मध्ये एखादा प्रकल्प सुरू करायचा असेल तर मंत्र्यांच्या दारामध्ये खेटे घालण्याची आवश्यकता नाही ते अॅपच्या माध्यमातून सहज होऊ शकते.’’रतन टाटा यांचे आभारमंत्री सामंत यांनी यावेळी दिवंगत उद्योजक रतन टाटा यांच्या दातृत्वाचा दाखला दिला. ‘राज्यामध्ये कौशल्य विकास केंद्रांच्या उभारणीसाठी मी त्यांच्याकडे पन्नास कोटी रुपयांच्या सीएसआर फंडची मागणी केली होती पण टाटा यांनी प्रत्येक विभागासाठी उभारल्या जाणाऱ्या कौशल्य विकास केंद्रासाठी १५० कोटी रुपयांचा निधी देऊ केला. त्यांच्याकडून आम्हाला तब्बल साडेसातशे कोटी रुपये मिळाले. उद्योगांना यामुळे कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होऊ शकेल. येत्या दोन ते तीन वर्षांमध्ये तुम्हाला याचे परिणाम दिसतील.’.सामंत म्हणाले...भूसंपादनातील अडचणी आम्ही दूर केल्याखऱ्या माथाडी कामगारांना आम्ही न्याय दिलाउद्योजकांनी विनाकारण गुंडगिरी सहन करू नयेचुकीचे घडत असेल तर पोलिसांकडे तक्रार करावीउद्योगानुकूल वातावरण निर्मितीमध्ये आम्हाला यश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 