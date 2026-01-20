CM Devendra Fadnavis : महाराष्ट्र पाच वर्षांत घेणार ‘अर्थभरारी’; जग मंदावले... पण राज्याची प्रगती सुसाट

जागतिक स्पर्धेमध्ये महाराष्ट्रातील उद्योजकीय कौशल्य अग्रेसर राहावे, या उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेल्या ग्लोबल इम्पॅक्ट फोरमचे (जीआयएफ) उद्घाटन झुरिक येथे थाटामाटात करण्यात आले. एपी ग्लोबाले आणि ‘सकाळ माध्यम समूहा’ने या फोरमची स्थापना केली आहे.या उद्घाटनसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आवर्जून उपस्थित होते. उद्घाटनानंतर ‘सकाळ माध्यम समूहा’मार्फत त्यांची मुलाखत घेण्यात आली. राज्याची अर्थव्यवस्था पाच वर्षांत एक ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचेल, असे या वेळी मुख्यमत्र्यांनी सांगितले. मुलाखतीचा संपादित अंश....सध्या जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मोठ्या अनिश्चिततेची छाया आहे. येत्या काही महिन्यांत युद्धाची शक्यताही नाकारता येत नाही. अशा वेळी महाराष्ट्र एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्याचे स्वप्न पाहण्याचे धाडस करत आहे. हे स्वप्न पाहताना त्यामागची नेमकी दृष्टी काय आहे?खरं तर, गेल्या दहा वर्षांत महाराष्ट्राच्या विकासाचा प्रवास पाहिला तर, ‘कोविड’ची दोन वर्षे वगळता राज्याचा विकासदर साधारणपणे दहा टक्क्यांच्या आसपास राहिला आहे. नेहमीप्रमाणेच कामकाज सुरू राहिले तरी महाराष्ट्र २०३२ पर्यंत देशातील पहिले उपराष्ट्रीय (सबनॅशनल) ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था असलेले राज्य बनेल. ही प्रक्रिया अधिक वेगाने पूर्ण करण्याची आमची इच्छा आहे. त्यामुळे आम्ही हा टप्पा २०३० पर्यंत गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. महाराष्ट्राला २०३० पर्यंत ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवायचे आहे..महाराष्ट्रात ही क्षमता निश्चितच आहे. सध्याची भू-राजकीय परिस्थिती जरी काहीशी कठीण वाटत असली, तरी जागतिक संस्थांच्या अंदाजानुसार भारत हा एक ‘ब्राइट स्पॉट’ आहे. भारतामध्ये सर्वांत ‘प्रकाशमान’ ठिकाण म्हणजे महाराष्ट्र आहे, असे मला वाटते. संपूर्ण जगाचा विकासदर मंदावलेला असताना, महाराष्ट्राने विकासदर टिकवून ठेवला आहे आणि राज्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येत आहे.गेल्या एका वर्षात भारतात आलेल्या एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी ३९ टक्के गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात आली आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात आम्ही स्पष्ट आघाडीवर आहोत. धोरणाधारित विकासाला आम्ही सुरुवात केली असून, आतापर्यंत १५-१६ धोरणे अमलात आणली आहेत.या धोरणांमुळे गुंतवणूकदारांसाठी अनुकूल परिसंस्था निर्माण झाली आहे. आज गुंतवणुकीची कमतरता नाही; फक्त योग्य परिसंस्था तयार करणे गरजेचे आहे, आणि ती महाराष्ट्रात तयार झाली आहे..ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, अशा वेळी एमएसएमई किंवा लघुउद्योजकांनी राज्याच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी स्वतःची मानसिकता कशी विकसित करावी?सर्वप्रथम हे लक्षात घेतले पाहिजे की ‘एमएसएमई’ या आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. सर्वाधिक रोजगारनिर्मिती याच क्षेत्रातून होते आणि मोठ्या उद्योगांचा आधारही ‘एमएसएमई’ असतात. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार दोघांनीही या क्षेत्राला सातत्याने प्रोत्साहन दिले आहे. ‘एमएसएमई’ची व्याख्याही बदलण्यात आली, जेणेकरून उद्योग विस्तार करू शकतील. केवळ व्याख्येपुरते मर्यादित राहण्याची गरज नाही. आजच्या जगात उद्योग वाढवायचा असेल, तर भांडवलापेक्षा अधिक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे विश्वासार्हता. कारण भांडवल मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे. तुमचा प्रकल्प बँकेसाठी योग्य आहे का, तो वाढवता येण्यासारखा आहे का, आणि बाजारपेठेत टिकाव धरू शकतो का (बँकेबल, स्केलेबल, मार्केटेबल), हे गुंतवणूकदार पाहतात..सरकारच्यादृष्टीने गुंतवणूकदार धोरणात्मक स्थैर्य पाहतात. काही राज्ये महाराष्ट्रापेक्षा जास्त सवलती देत असतील, पण जेव्हा गुंतवणूकदार आमच्याकडे येतो तेव्हा मी गुंतवणूकदारांना सांगतो, की ज्या राज्यासोबत तुम्ही करार करता, त्या राज्याची आर्थिक क्षमता तपासा. त्यांनी दिलेल्या सवलती प्रत्यक्षात देण्याची त्यांची ताकद आहे का? त्यानंतर मी महाराष्ट्राचा इतिहास दाखवतो, ताळेबंद दाखवतो. महाराष्ट्राने नेहमी दिलेले शब्द पाळले आहेत. हा विश्वासच गुंतवणूक आकर्षित करतो. योग्य हेतू आणि भक्कम व्यवसाय आराखडा असेल, तर अपेक्षित उंची गाठता येते. जागतिक गुंतवणूकदार आज भारताकडे पाहत आहेत. मी जेव्हा २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री झालो, तेव्हा अनेक गुंतवणूकदार स्वारस्य दाखवत होते, पण शेवटी गुंतवणूक होत नव्हती. मात्र गेल्या दोन-तीन वर्षांत, विशेषतः गेल्या एका वर्षात, प्रत्येक बैठक प्रत्यक्ष गुंतवणुकीत रूपांतरित होत आहे. योग्य योजना आणि योग्य उद्देश असेल, तर प्रचंड वेगाने प्रगती करता येते, एवढाच माझा ‘एमएसएमई’साठी सल्ला आहे..दरवर्षी दावोसमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सामंजस्य करार केले जातात. गेल्या वर्षी दोन लाख कोटी रुपयांहून अधिक करार करण्यात आले. सध्याची स्थिती काय आहे?गेल्यावर्षी दोन नव्हे तर १६ लाख कोटी रुपयांचे करार झाले. त्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा मुख्यमंत्री कार्यालयात तयार करण्यात आली आहे. गुंतवणूकदारांनी गुंतवणुकीची इच्छा व्यक्त केलेली असते. ती प्रत्यक्षात यावी यासाठी अनेक गोष्टी कराव्या लागतात. यासाठीची व्यवस्था आम्ही तयार केली आहे. सर्वसाधारणपणे सामंजस्य करारांचे प्रत्यक्ष गुंतवणुकीत रूपांतर होण्याचे देशपातळीवरील प्रमाण २५ ते ३० टक्के आहे, महाराष्ट्रात ते ५० ते ५५ टक्के आहे. तर दावोसच्या बाबतीत ७५ ते ८० टक्के आहे. भूमी उपलब्ध करून देणे, तातडीच्या मंजुरी देणे, गुंतवणूकदारांशी थेट संवाद साधणे, या सर्वांसाठी स्वतंत्र ‘वॉर रूम’ तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे केवळ भूराजकीय परिस्थितीमुळे निर्माण झालेले अडथळे वगळता जवळपास प्रत्येक सामंजस्य करार गुंतवणुकीत रूपांतरित होत आहे. यासाठी जमीन तसेच सर्व प्रकारच्या परवानगी प्राधान्याने दिल्या जात आहेत..महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून राज्याची प्रगती ‘सकाळ’च्या माध्यमातून आम्ही पाहत आहोत. राज्याच्या धोरणांमध्ये गेल्या दशकात काय सुधारणा झाली?पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशात निर्माण केलेल्या पोषक वातावरणाची फळे महाराष्ट्र आज चाखत आहे. जागतिक गुंतवणूकदारांचा भारताकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे. मी २०१५ मध्ये जेव्हा जपानला गेलो होतो, तेव्हा ते गुंतवणूक करण्यास उत्सुक होते, पण निर्णय होत नव्हता, काहीतरी अडथळा येत होता. मात्र, २०२३ मध्ये जेव्हा मला राज्य अतिथी म्हणून जपानला बोलावले गेले, तेव्हा गुंतवणुकीसाठी भारत हीच सर्वोत्तम जागा आहे, याची त्यांनी खात्री पटली होती. भारतात गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्र ही योग्य जागा आहे, एवढेच मला आता पटवून द्यायचे आहे. मोठी ‘यशकथा’ पंतप्रधानांनी लिहिली आहे, आपण त्या कथेचा भाग व्हायचे आहे जिची सुरुवात आणि शेवट महाराष्ट्रामध्येच होतो..एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे जे स्वप्न महाराष्ट्राने बघितले आहे, त्यात प्रत्येक उद्योगाला सहभागी व्हायचे आहे. त्यात त्यांना कसे सहभागी होता येईल?भारतामध्ये आधीच्या काळात टाटा-बिर्ला यांचीच नावे उद्योगपती म्हणून सर्वतोमुखी होती. त्यात अंबानी आणि अदानी यांच्यासारख्या आणखी काही जणांचा समावेश झाला आहे. या सर्वांचा प्रवास बघितला तर त्यांना मोठे होण्यासाठी ४० ते ६० वर्षांचा कालावधी लागला. सध्याच्या काळात २२-२४ वर्षांचे युवक ‘स्टार्टअप’ सुरू करतात आणि तीन-चार वर्षांत ते ‘युनिकॉर्न’ होतात. मोठ्या उद्योगांना जो प्रवास करण्यासाठी ३०-४० वर्षे लागायची, तोच टप्पा आता चार-पाच वर्षांत गाठला जातो. हीच संधी आहे. जागतिक समुदायाचे भारताकडे लक्ष आहे. काही जण म्हणतात चीन आपल्यापेक्षा पुढे आहे. हो हे खरे आहे, अनेक क्षेत्रांत त्यांनी आपल्यापेक्षा जास्त प्रगती केली आहे. जगभरातील गुंतवणूकदारांशी बोलल्यानंतर त्यांचा चीनवर विश्वास नसल्याचे जाणवते. त्यांचा भारतावर विश्वास आहे. त्यांचा व्यवसाय आणि बौद्धिक संपदेची जपणूक करण्यासाठी भारत योग्य देश आहे, असे जागतिक गुंतवणूकदारांचे मत आहे. २१व्या शतकात भांडवलापेक्षा विश्वासार्हता अधिक महत्त्वाची आहे, आणि ती भारताकडे आहे..नेतृत्वाबाबत सांगायचे तर, पुढील २० वर्षांचा विचार करणारा नेता खरा नेता असतो. एक नेता म्हणून पुढील २० वर्षांकडे तुम्ही कसे पाहता?जगात काय बदल होत आहेत, बाजारात काय बदल होत आहेत आणि आपले आयुष्य कसे बदलत आहे, हे आधी आपण समजून घेतले पाहिजे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आज प्रत्येक क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवत आहे, यामुळे प्रत्येक व्यवसायही अविश्वसनीयरीत्या बदलत आहे. भारतात जेव्हा संगणक आले, आयटी क्षेत्रात तेजी आली, तेव्हा संगणक आणणे ही घोडचूक आहे, देश बुडेल असे मत काही जणांनी व्यक्त केले होते. प्रत्यक्षात मात्र असे काही झाले नाही. आताही कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) बाबतीत अशी भीती विनाकारण व्यक्त केली जात आहे. पण ही संधी आहे. सत्य नाडेला यांनी म्हटल्याप्रमाणे, पुढच्या पाच वर्षांत ‘एआय’वर काम करणारा जगातील सर्वात मोठा समुदाय भारतीयांचा असेल. इतर सर्व तंत्रज्ञानांच्या बाबतीतही हेच म्हणता येईल. नव्या तंत्रज्ञानामुळे नव्या संधी निर्माण होतील..सध्या आपण जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहोत. आपल्याला पहिल्या क्रमांकावर जायचे असेल, विकसित भारताचे स्वप्न २०४७पर्यंत पूर्ण करायचे असेल, तर या तंत्रज्ञानात आपण आघाडीवर असले पाहिजे. नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे जगातील सर्वोत्तम विद्यापीठे भारतात येत आहेत. आम्ही नवी मुंबई विमानतळाजवळ एक ‘एज्यु सिटी’ तयार केली आहे, जिथे जगातील १२ अव्वल विद्यापीठे येत आहेत. परदेशाप्रमाणे शिक्षण परिसंस्था आपल्याकडे उपलब्ध असेल. याशिवाय आम्ही इनोव्हेशन सिटी, स्पोर्ट सिटी, मेडिक सिटी आणि जीसीसी सिटी तयार करत आहोत, ज्यामुळे सुमारे ३५ लाख उच्च पगाराच्या नोकऱ्या निर्माण होतील. आपल्याकडे अशा संस्था हव्यात ज्या भविष्यवेधी असतील आणि त्या भविष्य घडवतील..पायाभूत सुविधांचा विकास जसा महत्त्वाचा आहे, तशीच तेथील कायदा सुव्यवस्था चांगली असणे गरजेचे आहे, तुमचे काय मत आहे?औद्योगिक विकासासाठी कायदा आणि सुव्यवस्था अत्यंत महत्त्वाची आहे. महाराष्ट्रात ही परिस्थिती नेहमीच चांगली राहिली आहे. उद्योगांना त्रास देणाऱ्या कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्याची किंवा व्यक्तीची गय केली जाणार नाही. मी माझ्या स्वतःच्या पक्षाच्या दोघांवर कारवाई करून त्यांना तुरुंगात टाकले आहे, जेणेकरून कोणाचीही गय केली जाणार नाही असा स्पष्ट संकेत मिळेल. पोलिसांनाही उद्योगांशी बोलायला सांगितले आहे. ते उद्योगांच्या अडचणी समजून घेतील व कारवाई करतील..महाराष्ट्रातील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या शहरी भागात राहते. शहरी तसेच ग्रामीण भागातील लोकांच्या आशा आकांक्षांना कसे खरे उतरणार?शहरीकरण ही एक अपरिहार्य प्रक्रिया आहे. आपण ७० वर्षे शहरीकरणाला दोष दिला, पण लोक शिक्षण आणि रोजगारासाठी शहरांकडे येतच राहिले. पंतप्रधान मोदींनी प्रथम हे ओळखले की शहरीकरणाला शाप न देता त्याचे योग्य व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे, कारण ६५ टक्के ‘जीडीपी’ शहरांमधून येतो. त्यातून आपण पहिल्यांदा शहरांमध्ये गुंतवणूक करायला सुरुवात केली. त्यामुळे आपली शहरे आता वेगाने बदलत आहेत. २९ महानगरपालिकांच्या क्षेत्रातील लोकांचे जीवनमान सुधारून आपण अर्थव्यवस्थेत मोठे योगदान देऊ शकतो..‘ग्लोबल इम्पॅक्ट फोरम’सारख्या व्यासपीठाचा उपयोग उद्योग, धोरणकर्ते यांच्यातील पूल म्हणून कसा होऊ शकतो?अशा व्यासपीठांमुळे उद्योग, धोरणकर्ते आणि जागतिक भांडवल यांच्यातील दुवा मजबूत होतो. महाराष्ट्रातील उद्योजक या परिषदेच्या आणि दावोस परिषदेच्या निमित्ताने येथे आले आहेत. हे व्यासपीठ केवळ एक परिषद नसून ते उद्योगांच्या भेटीचे ठिकाण आहे, ज्याला आपण ''व्यवसायांची चावडी'' म्हणू शकतो. येथे उद्योजकांना त्यांचे व्यवसाय वाढवण्याची, नवीन भागीदारी करण्याची आणि नवीन कल्पना मिळवण्याची संधी मिळते. हे व्यवसायांच्या जोडणीचे केंद्र आहे. येथे मिळणाऱ्या संधींचा योग्य वापर केल्यास खरा परिणाम दिसून येईल..प्रत्येक नवा बदल तुम्ही स्वीकारला आहे. विविध प्रकारच्या ‘सिटीं’च्या उभारणीबरोबर ‘डेटा सेंटर’ची उभारणी तुम्ही करत आहात... त्याकडे कसे पाहता.पाच-सात वर्षांपूर्वी असे बोलले जायचे की ‘डेटा’ हे नवे इंधन आहे. तेलाच्या किमती पेक्षा जास्त मूल्य आता ‘डेटा’चे आहे. आता त्याबाबत कृती करण्याची गरज आहे. भारतातील सर्वांत मोठी ‘डेटा सेंटर’ परिसंस्था महाराष्ट्रात आहे, याचा आनंद आहे. महाराष्ट्र आता भारताच्या डेटा सेंटर क्षमतेच्या ६० टक्के वाटा उचलतो. आम्ही डेटा सेंटरसाठी नवीन कॉरिडॉर आणि स्वस्त दरात ‘ग्रीन पॉवर’ (हरित ऊर्जा) उपलब्ध करून देत आहोत..गेल्या वर्षभरात वाढवण बंदराच्या प्रकल्पाबाबत खूप बोलले गेले. महाराष्ट्रासाठी तो महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असेल, त्याबाबत सांगा.विकसित अर्थव्यवस्थांनी सागरी ताकद ओळखली आहे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आणि त्याआधी चोल राजवंशाने सागरी व्यापाराची ताकद ओळखली होती. आताही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक उपक्रम यादृष्टिकोनातून राबविण्यास सुरुवात केली हे. ‘मेरिटाइम व्हीजन २०३०’ आणि ‘इंडिया मेरिटाइम अमृतकाल व्हीजन २०४७’ आखले आहे. भारत एक सागरीशक्ती म्हणून विकसित होत आहे. मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी आहे. ‘मुंबई बंदर’ आणि ‘जेएनपीटी’चा त्यात मोठा वाटा आहे. वाढवण बंदर हा एक ऐतिहासिक प्रकल्प आहे. वाढवण हे नैसर्गिकरित्या खोल पाण्याचे बंदर आहे, जिथे जगातील सर्वांत मोठी जहाजे येऊ शकतात. ९० च्या दशकातील काही कायदेशीर अडचणींनंतर, आम्ही एक नवीन मार्ग शोधला आणि आता सर्व परवानग्या मिळाल्या आहेत. वाढवण बंदर हे जगातील पहिल्या दहा बंदरांपैकी एक असेल आणि ‘जेएनपीटी’ पेक्षा तीन पटीने मोठे असेल. हे बंदर पुढील १०० वर्षांसाठी भारताच्या अर्थव्यवस्थेला आणि सागरी वर्चस्वाला गती देईल. येत्या तीन वर्षांत या बंदराचा पहिला टप्पा सुरू होईल..मुख्यमंत्री म्हणालेगुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने भारत ‘ब्राइट स्पॉट’महाराष्ट्रात गुंतवणूकदारांसाठी अनुकूल परिसंस्थाएमएसएमई या अर्थव्यवस्थेचा कणामहाराष्ट्रातील सर्व भौगोलिक क्षेत्रासाठी गुंतवणूक मिळविणारभविष्यवेधी व भवितव्य घडविणाऱ्या संस्थांची गरजमहाराष्ट्र ही भारताची ‘डेटा सेंटर’ राजधानीवाढवणमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला गतीदावोस परिषद म्हणजे गुंतवणूकदारांसाठी एकप्रकारची चावडी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live 