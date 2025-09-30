Gopichand Padalkar : गोपीचंद पडळकर यांची जीभ पुन्हा घसरली ! मुख्यमंत्र्यांच्या तंबीनंतरही जयंत पाटील यांच्यावर खालच्या शब्दांत टीका

Summaryभाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी पुन्हा जयंत पाटील यांच्यावर खालच्या शब्दांत टीका केली.आरेवाडी येथील कार्यक्रमात पडळकर यांनी पाटील यांच्यावर वैयक्तिक टीका केली.पडळकर म्हणाले की, जयंत पाटील यांनी त्यांना मंगळसूत्र चोर म्हटल्याचे वक्तव्य केले..भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांच्यावर पुन्हा एकदा अतिशय खालच्या शब्दांत टीका केला आहे. ते आरेवाडी येथे एका कार्यक्रमात बोलत असताना पाटील यांच्यावर टीका केली. पडळकर यांनी याआधीही टीका केली होती, त्यावेळी जयंत पाटील यांनी कोणतेही प्रत्युत्तर दिले नव्हते. ते आता काय बोलणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. .गोपीचंद पडळकर एका कार्यक्रमात बोलताना म्हणाले की, जयंत पाटील यांनी मला मंगळसूत्र चोर म्हटले आहे. त्यांनी सांगावं की त्यांच्या कितव्या बायकोचे मंगळसूत्र चोरले आहे? पुढे बोलताना ते म्हणाले की, सांगलीत यांनी महाराष्ट्र संस्कृती बचाव सभा घेतली आणि मला आई-बहिणींवरुन शिव्या दिल्या. मला गोप्या म्हटले पण याची कुठे चर्चा झाली का? चाळीस हजाराच्या फरकाने निवडून दिलेल्या विधानसभेच्या आमदाराला हे शिव्या देताहेत. मला गोप्या म्हटले तर फरक पडणार नाही कारण मी सामान्य घरातील मुलगा आहे, पण तुला जंत्या म्हटले तर चालेल का असा एकेरी उल्लेख ही आमदार पडळकर यांनी केला. .गोपीचंद पडळकर यांनी याआधीही जयंत पाटील यांच्या विषयी अश्लाघ्य वक्तव्य केले होते. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर शरद पवारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना फोन करत नाराजी व्यक्त केली होती. फडणवीस यांनी देखील आम्ही या वक्तव्याचे समर्थन करत नसल्याचे म्हटले होते. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या तंबीनंतरही आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी पुन्हा जयंत पाटील यांच्यावर खालच्या शब्दांत टीका केली आहे. .FAQsप्र.१: गोपीचंद पडळकर यांनी कोणावर टीका केली? 👉 त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) नेते जयंत पाटील यांच्यावर टीका केली.प्र.२: पडळकरांनी जयंत पाटील यांच्यावर कोणता आरोप केला? 👉 त्यांनी "मंगळसूत्र चोर" म्हटल्याचा आरोप करत वैयक्तिक प्रश्न उपस्थित केले.प्र.३: हा वाद कुठे उफाळला? 👉 आरेवाडी येथील एका कार्यक्रमात.प्र.४: याआधी या प्रकरणावर कोण नाराज झाले होते? 👉 शरद पवारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नाराजी कळवली होती.प्र.५: मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भूमिका काय होती? 👉 त्यांनी पडळकरांच्या वक्तव्याला समर्थन नसल्याचे स्पष्ट केले होते.प्र.६: पडळकरांनी स्वतःबद्दल काय म्हटले? 👉 "मी सामान्य घरातील मुलगा आहे, मला गोप्या म्हटलं तरी चालेल" असे ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.