महाराष्ट्र बातम्या

Gopichand Padalkar : गोपीचंद पडळकर यांची जीभ पुन्हा घसरली ! मुख्यमंत्र्यांच्या तंबीनंतरही जयंत पाटील यांच्यावर खालच्या शब्दांत टीका

BJP MLA Controversy : भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी याआधीही जयंत पाटील यांच्यावर टीका केली होती. त्यावेळी शरद पवार यांनी फोन करुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे नाराजी व्यक्त केली होती.मुख्यमंत्र्यांच्या तंबीनंतरही पडळकर मागे हटताना दिसत नाहीत.
Gopichand Padalkar : गोपीचंद पडळकर यांची जीभ पुन्हा घसरली ! मुख्यमंत्र्यांच्या तंबीनंतरही जयंत पाटील यांच्यावर खालच्या शब्दांत टीका
Yashwant Kshirsagar
Updated on

Summary

  1. भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी पुन्हा जयंत पाटील यांच्यावर खालच्या शब्दांत टीका केली.

  2. आरेवाडी येथील कार्यक्रमात पडळकर यांनी पाटील यांच्यावर वैयक्तिक टीका केली.

  3. पडळकर म्हणाले की, जयंत पाटील यांनी त्यांना मंगळसूत्र चोर म्हटल्याचे वक्तव्य केले.

भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांच्यावर पुन्हा एकदा अतिशय खालच्या शब्दांत टीका केला आहे. ते आरेवाडी येथे एका कार्यक्रमात बोलत असताना पाटील यांच्यावर टीका केली. पडळकर यांनी याआधीही टीका केली होती, त्यावेळी जयंत पाटील यांनी कोणतेही प्रत्युत्तर दिले नव्हते. ते आता काय बोलणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Jayant Patil
NCP
Gopichand Padalkar
FAQ

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com