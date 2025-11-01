मोठी बातमी! अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना २,५४० कोटींची मदत; रब्बी हंगामासाठी १,७६५ कोटींचे पॅकेज जाहीर

मुंबई : राज्यात जून ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना २,५४० कोटी ९० लाख ७९ हजार रुपयांच्या निधी वितरणास शासनाने मान्यता दिली आहे. यात रब्बी हंगामासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या पॅकेजचाही समावेश आहे. या मदतीचे चार शासननिर्णय आज प्रसिद्ध करण्यात आले. आजपर्यंत शासनाकडून अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ११ हजार ५९३ कोटी ९४ लाख रुपयांचे वितरण केले आहेत..शासनाने रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना विशेष मदत करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार एक हजार ७६५ कोटींचा निधी वितरित केला आहे. खरीप हंगामातील नुकसानीनंतर रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना बियाणे व अन्य आनुषंगिक गरजांसाठी अडचण येऊ नये म्हणून शासनाने १,७६५ कोटी २२ लाख ९२ हजार रुपयांच्या निधी वितरणास मान्यता दिली आहे. ही मदत प्रति हेक्टरी १० हजार रुपये (तीन हेक्टरपर्यंत मर्यादा) या प्रमाणे दिली जाणार आहे. पुणे, नाशिक आणि अमरावती विभागीय आयुक्तांकडून आलेल्या प्रस्तावानुसार निधी वितरित होणार आहे..Kabutarkhana: चार नवीन कबुतरखान्यांसाठी परवानगी, पण बाकीचे बंदच...; पालिकेचा मोठा निर्णय.अतिवृष्टीग्रस्तांना अतिरिक्त मदतजुलै ते सप्टेंबर २०२५ दरम्यान अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त भागांसाठी शासनाने अतिरिक्त निधी दिला आहे. यात वर्धा (१३ कोटी २० लाख रुपये), अमरावती विभागासाठी (बुलडाणा, वाशीम, अकोला, यवतमाळ) ६१ कोटी ८१ लाख रुपये, धाराशिवसाठी ४२ कोटी ४५ लाख रुपये तर सोलापूर जिल्ह्यासाठी दोन कोटी ८५ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे..६५५ कोटींच्या मदतीस हिरवा कंदीलअमरावती, यवतमाळ, वाशीम आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीच्या नुकसानीपोटी ६५५ कोटी ३४ लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे. यात अमरावती जिल्ह्यासाठी (दोन हेक्टर मर्यादेत) ४९० कोटी ४२ लाख, तर वाढीव एक हेक्टरसाठी ७९ कोटी ६७ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यास ३३ कोटी १४ लाख, वाशीम जिल्ह्यास ३६ कोटी ४० लाख तर सोलापूर जिल्ह्यासाठी १५ कोटी ६९ लाख मंजूर करण्यात आले आहेत..फोनमधील क्लाउड स्टोरेज म्हणजे नेमकं काय? ते कसे काम करते?.आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देऊन त्यांच्या पुनर्वसनासाठी शासन कटिबद्ध आहे. ही मदत शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी ठरेल.- मकरंद जाधव-पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.