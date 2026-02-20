ऐतिहासिक निर्णय! छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 'या' किल्ल्यांवर संशोधन होणार; सरकारची मोठी घोषणा

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त सिंधुदुर्ग, पद्मदुर्ग, राजकोट आणि सर्जेकोट या चार किल्ल्यांच्या सखोल अभ्यासासाठी मुंबई विद्यापीठाच्या अंतर्गत स्वतंत्र संशोधन केंद्र स्थापन करण्यासाठी सरकारने ५० लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. संस्कृती विभागाचे मंत्री आशिष शेलार यांनी सादर केलेल्या या प्रस्तावाला आता सरकारी मान्यता मिळाली आहे. .या निर्णयामुळे सिंधुदुर्गसह या किल्ल्यांच्या अभ्यास, संशोधन आणि दस्तऐवजीकरणाला एक नवीन दिशा मिळेल. हे संशोधन केंद्र मालवणमध्ये स्थापन केले जाईल. या निधीतून स्थापन झालेले संशोधन केंद्र सिंधुदुर्ग, पद्मदुर्ग, राजकोट आणि सर्जेकोट या चार किल्ल्यांच्या वारशाची शास्त्रीय नोंदणी, ऐतिहासिक कागदपत्रांचे संकलन, प्रबंधांचे प्रकाशन, व्याख्यानमाला, तरुण संशोधकांचे मार्गदर्शन आणि बहुआयामी उपक्रम राबवेल..Navi Mumbai: आनंदाची बातमी! रहिवाशांना मोफत घरे मिळणार, तर इतरांना फक्त २.५ लाखांत; 'या' झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला हिरवा कंदील.छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात हा प्रदेश व्यापाराचे एक महत्त्वाचे केंद्र असल्याने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शक्ती आणि दूरदृष्टीचा व्यापक प्रसार करण्यासाठी हे संशोधन केंद्र योगदान देईल असा विश्वास मंत्री शेलार यांनी व्यक्त केला. १२ एप्रिल २०२५ रोजी सिंधुदुर्ग किल्ला ३५८ वा वर्धापन दिन साजरा करत आहे. किल्ल्यावर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमात मंत्री आशिष शेलार यांनी किल्ल्याची पायाभरणीची घोषणा केली..पालकमंत्री नितेश राणे, भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर, भाजप प्रदेश सचिव प्रमोद जठार आणि भाजप सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष प्राध्यापक प्रभाकर सावंत यांनी मालवण येथील तज्ज्ञांना आमंत्रित करून सरकारला सविस्तर प्रस्ताव सादर केला. अभ्यासानंतर सरकारने पायाभरणीचा आराखडा तयार केला आहे. सिंधुदुर्ग किल्ला , पद्मदुर्ग किल्ला, राजकोट किल्ला आणि सर्जेकोट किल्ल्यांविषयी बरीच माहिती सार्वजनिक करायची आहे. या किल्ल्यांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. सर्व संबंधित कागदपत्रे गोळा करून त्यांचा अभ्यास केला पाहिजे..Mumbai News: मुंबईची वेगळी ओळख निर्माण होणार! चार प्रवेशद्वारांवर क्लॉक टॉवर उभारणार, रितू तावडेंची मोठी घोषणा.येथे व्यापारी केंद्राचे अस्तित्व असल्याचे सिद्ध करणारे ऐतिहासिक पुरावे उपलब्ध आहेत. म्हणूनच, संस्कृती विभागाने सिंधुदुर्ग किल्ला, पद्मदुर्ग किल्ला, राजकोट किल्ला आणि सर्जेकोट किल्ल्यांचा अभ्यास करण्यासाठी मुंबई विद्यापीठात अभ्यास केंद्राची आवश्यकता ओळखली आणि यासाठी ₹५० लाखांचा निधी वाटप करण्यात आला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनातून अधिकाधिक तरुणांनी प्रेरणा घेऊन देश उभारणी करावी, राज्य स्थापन करावे आणि त्याचा अभ्यास करावा, असे सांगून मंत्री शेलार म्हणाले की, आम्ही या अभ्यासासाठी ही मूलभूत सुविधा कोणत्याही खर्चाशिवाय देत आहोत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.